欠稅519萬拖7年找人頭賴帳　工程行老闆隱匿財產穿幫被管收

▲工程公司方姓負責人（右）欠稅519萬餘元又涉隱匿財產，被法官裁定管收3個月。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名經營工程公司的方姓男子欠繳519萬餘元稅款逾7年，屢次說好願補繳卻一再耍賴，還被查出公司1年進帳超過2000萬元，卻找人頭掛名公司負責人藉此規避，方男並把168萬餘元公款匯給自己妻子、成立新公司繼續營業，行政執行署新北分署日前約詢方男，認為他隱匿財產，向新北地院聲請管收獲准。

方男的工程公司滯納2012年度到2016年度營利事業所得稅共519萬餘元，財政部台北國稅局並發現方男虛報員工薪資，從2014年5月起數度通知方男說明，方男屢次提出承諾書聲稱願意補稅，但方男2016年申請復查稅額後，隨即找1名前科累累的人頭辦理變更，取代自己掛名公司負責人，藉此繼續賴帳。

▲工程公司方姓負責人（中）欠稅519萬餘元又涉隱匿財產，被法官裁定管收3個月。（圖／行政執行署新北分署提供）

台北國稅局2016年11月起，將方男所欠稅款陸續移送新北分署強制執行，新北分署查出，方男的公司於2014年5月到2015年8月獲利共高達2350萬餘元、卻分文不補稅，且有1筆168萬餘元公款匯到方妻帳戶內，此外，方男2016年另成立1家工程公司擔任負責人，把欠稅爛攤子留在舊公司。

對於新北分署一再通知要求說明，方男就算到場，也無法交代舊公司金流細節，更拒絕提出清償欠稅的方案，日前再度被新北分署約詢，方男依然故我，新北分署認為方男符合管收要件，當場留置方男並帶往新北地院聲請法官管收3個月。

法官審理後，認定方男於本件擔任舊公司負責人期間，構成「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，裁定准予管收，新北分署隨即將方男解送到設於台北看守所內的管收所執行管收，若方男於3個月期滿仍沒提出處理誠意，必要時可聲請延長管收1次3個月，管收天數不能抵扣欠款。