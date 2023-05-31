台南永康科技公司欠稅費621萬元拒繳　施姓負責人聲請管收獲准

▲台南1家科技公司欠稅款等共621萬元拒繳，施姓負責人被行政執行署申請管收獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市永康區１家科技有限公司欠各項稅款等621萬元拒繳，行政執行署台南分署傳喚施姓負責人到案說明，施男無法清楚說明資金流向，亦未能提出相關證明，經執行官向台南地院聲請管收獲准。

行政執行署台南分署指出，該科技公司滯欠2019-2020年度營業稅、2017-2020年度營利事業所得稅、全民健康保險費及勞工保險費、2017-2021年度勞工退休金費用、2019-2022年度使用牌照稅及其罰鍰、2018-2022年度汽車燃料費、公路法罰鍰及違反勞動基準法罰鍰，自2017年起分別經移送機關財政部南區國稅局新化稽徵所、衛生福利部中央健康保險署南區業務組、勞動部勞工保險局、台南市政府財政稅務局新化分局、交通部公路總局嘉義區監理所台南監理站及台南市政府勞工局等移送法務部行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額新台幣621萬9660元。

行政執行官林家禾調查發現，義務人公司於2019年間有多達2322萬餘元的銀行資金交易，其中部分款項係由施男或其擔任負責人之另一家A公司所用，執行官訊問其流向時，施男陳稱略為領現金部分不記得了，只知道當初有跟人借支票，拿部分錢貼現；有些錢拿去開A公司；不清楚等語，無法清楚說明資金流向，亦未能提出相關證明。

台南分署5月30日將施男通知到場，行政執行官訊問後，認定施男符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，當場留置施男，並將施男移送台灣台南地方法院聲請管收，法官於當日下午5時20分裁定准予管收。