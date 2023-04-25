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社會 社會焦點 保障人權

欠稅不還辯沒錢「歐洲爽玩9天還狂買保險」　慘被管收速繳清65萬

▲屏東執行分署執行管收 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東執行分署執行管收 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長治鄉有名女子因經營公司獲利有大筆收入，卻以無力繳納為由拒繳，被屏東執行分署查扣銀行存款後將保險移轉子女，還出國旅遊歐洲爽玩9天，還大買保險，該分署認她惡意欠稅，向法院聲請管收獲准，這時，她才知事態嚴重，透過家人協助一次繳清罰款。

據了解，該名女子於2015因經營公司獲利有大筆收入，卻未繳納當年度的綜合所得稅，並因此被裁罰，移送執行金額為100餘萬元，被移送屏東執行分署執行。案件移送屏東分署執行後，隨即扣押義務人銀行存款，合計扣得約40萬，並命該女子到場報告。

▲屏東執行分署執行管收 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

行政執行官調查發現，該義務人到場報告時，當場雖陳稱無力清償本件欠稅，亦無法辦理分期，卻沒想到她報告完就立即辦理保險移轉，將保險契約要保人都變更為子女，其中5筆保約在移轉4天後便辦理解約，超過110萬解約金均匯入子女帳戶。

而她一再表示無力繳納，卻又在移送執行一年多之後又購買了2筆新保險。入出境紀錄更顯示，在收到稅單之後，該女竟多次出國旅遊，其中不乏長達9日以上之歐洲旅遊行程，所費不貲。

在執行官曉諭義務人符合管收事由，因剩餘稅捐債權僅65萬餘元，評估義務人的資力後，應有可能清償，請她回去思考如何清償，沒想到給予一個月以上的時間，義務人還是都置之不理，分毫不繳，行政執行官為維護公權力，並警惕惡意欠稅人，於今年4月18日向屏東地院聲請管收獲准，她才馬上透過家人一次繳清。

屏東分署呼籲欠繳公法債權之義務人應坦然面對執行，提出清償計畫始為上策，切勿心存僥倖，覺得金額不高可以置之不理，並以處分資產方式規避執行，除了事後都會被調查出來之外，還要面臨遭受拘提、管收及限制出境、出海之強制處分，得不償失。

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