快訊／澎湖男捕海膽失聯！消防2.5小時尋獲「已無生命徵象」　

▲澎湖有民眾到通樑碼頭內海域捕海膽，卻不幸溺水身亡。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、閔文昱／澎湖報導

澎湖跨海大橋一帶6日發生一起意外，一名男子下午4點左右到通樑碼頭內海域約200公尺處捕撈海膽，卻遲遲未上船，親戚驚覺不對勁趕緊報案。救援人員獲報後於晚間7點32分展開搜救，並於晚間9點56分於事發海域附近發現男子，但已無生命徵象、明顯死亡，家屬並表示不需就醫，將自行處理後續事宜。

澎湖縣政府消防局表示，6日晚間7點32分受理民眾報案指稱，友人發現其親戚船隻於通樑碼頭內海域約200公尺處捕撈海膽，卻未見其親戚上船，恐有遇難之慮，消防局立即派遣第二大隊及白沙分隊消防車、救護車及救生艇共3車1艇8人前往搜救，另同時通知第十三巡防區、漁業電台及澎湖縣救難協會協助搜救。

然而，勤務人員到達現場後，發現該時段適逢退潮，無法進行救生艇吊掛作業，勤務人員隨即商請民間舢舨前往事發海域；另現場亦有民間船隻主動加入，共計5艘船隻於事發海域搜尋。

經了解，失聯的62歲鄭姓男子6日下午4點左右自通樑漁港駕船出海捕撈海膽，至報案前仍未返家。經消防局、岸巡等勤務人員及民間船隻漏夜通力搜救，於晚間9點56分在事發海域附近發現失聯民眾，隨即載返通樑村碼頭(西港)。該民眾經評估已無生命徵象明顯死亡，家屬並表示不需就醫，將自行處理後續事宜。