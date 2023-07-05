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社會 社會焦點 保障人權

門口電動機車起火狂燒！　澎湖「菊島五鮮上醬」老闆夫婦後門逃生

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

澎湖熱門伴手禮「菊島五鮮上醬」位於馬公市仁愛路的門市前，今(5)日下午12時許，1輛電動機車突然起火燃燒，消防局獲報後前往現場灑水降溫，13時13分時撲滅火勢，不過電動車已經全毀，「菊島五鮮上醬」的老闆夫婦更是緊急從後門逃生，至於起火原因及損失金額，由消防局火災調查科調查中。

▲▼ 澎湖火災 。（圖／記者陳洋翻攝）▲電動車突然起火燃燒。（圖／記者陳洋翻攝）

菊島五鮮上醬的員工在臉書留言指出，該輛電動車是外籍移工停在該處，中午吃個飯而已沒想到就看到門口大火，「吃個飯是要嚇死誰」。

▲▼ 澎湖火災 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲電動車起火瞬間。（圖／記者陳洋翻攝）

附近店家指出，她們看到火勢以後，拿了5、6隻滅火器去滅火，大概噴了20到30分鐘，並指出外籍移工休息的時候，都會跑到該處充電，車放著充電人就跑去海邊了，沒想到會起火燃燒，所以當時人也不在現場。

▲▼ 澎湖火災 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲附近店家老闆娘的兒子看到後，拿了滅火去去滅火。（圖／記者陳洋翻攝）

消防局指出，受理民眾報案指稱，馬公市仁愛路有1輛電動機車起火燃燒，獲報後到達現場後，發現是「微型電動二輪車」起火燃燒，火勢已由現場熱心民眾以滅火器撲滅，但仍有冒煙情形，消防人員立即部署水帶出水降溫，13時13分確認已無火煙冒出，車輛溫度亦無再上升情形，惟該「微型電動二輪車」已完全燒毀。

至於相關起火原因及損失金額，須由消防局火災調查科進一步認定。

▲▼ 澎湖火災 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼ 澎湖火災 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲電動車全毀。（圖／記者陳洋翻攝）

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