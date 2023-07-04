刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應嗆：不需要小題大作

記者陳洋、戴若涵／澎湖報導

澎湖無菜單料理餐廳「后宮私廚」上月才被遊客指控，以一桌4.1萬元的價格招待團客，但菜色根本不值，引發外界論戰。不料，日前卻又爆出，餐廳老闆在私人臉書PO出和演員高捷的合照，替自己餐廳打廣告，讓高捷忍不住留言警告，並聲明將提告。對此，餐廳老闆回應了。

▲澎湖無菜單料理餐廳老闆現身回應了。（圖／記者陳洋攝）

葉姓餐廳老闆6月23日在個人臉書上PO出和演員高捷的合照，但貼文卻是替自家餐廳宣傳，IG更將照片置頂。對此，高捷1日留言要求葉姓老闆刪除合照，並表示，「老弟，合照是讓你留念，不是讓你拿來廣告，卡尊重咧…請移除，若由經紀公司依法處理，到時就不太好看了…請自重」。

▲澎湖老闆用合照宣傳餐廳，惹怒高捷。（圖／翻攝自葉姓老闆臉書）

高捷經紀人也強調，此舉已經侵犯藝人的肖像權，葉姓老闆3日現身回應，面對高捷要求撤文，他僅淡淡回應「我沒看」。

聽到經紀人揚言提告，葉姓老闆稱，「他為什麼要提告？我當時也是演員而已，他沒有投資個一百萬，憑什麼這樣，我只是提倡『寒單』這部電影，因為它至少在國外有得3個獎，在台灣只有4千多萬的票房，這很正向啊，沒什麼大不了，而且重點又不是他一個人的功勞，演員那麼多人」。

▲澎湖無菜單料理餐廳老闆槓上高捷，今移除合照並刪除宣傳內容。（圖／翻攝自葉姓老闆臉書，下同）

葉姓老闆表示，自己的PO文僅是針對戲而已，反問「我有講到他名字嗎？他只是個演員而已啊，不需要小題大做，我們也是個演員而已啊，寒單爺元月15日這種東西，他要接地氣也沒接到，我只能坦白這樣講啦，旁觀者清啦！」

仔細觀察葉姓老闆的臉書編輯紀錄可知，他於4日上午9時53分已將原先與高捷的合照撤下，PO文內宣傳的套餐菜色、價格、包場人數已全數刪除，並加上寒單爺相關介紹。