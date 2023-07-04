澎湖縣長陳光復車禍！搭公務座車被撞　重機噴飛...刮出驚人火花

記者陳洋、黃資真／澎湖報導

澎湖縣長陳光復昨(3)日晚間7時許發生車禍！陳光復乘坐公務用車行經馬公市中華路準備左轉時，1輛直行重機疑似煞車不及，撞上車輛右後方，再撞另輛轎車，連人帶車噴飛百公尺，所幸女騎士只有皮肉傷，陳光復也特地前往醫院慰問受傷騎士，至於詳細肇事原因有待進一步釐清。

▲澎湖縣長陳光復昨(3)日晚間乘公務座車發生車禍。（圖／記者陳洋翻攝，下同）



監視器畫面中拍下，黑車左轉時重機疑似煞不住，從車輛後方削過，接著車身翻覆倒地後，在路上刮出一道恐怖火花，滑行百公尺遠再撞上前方另輛轎車才停下。

▲重機騎士疑似煞不住撞上縣長座車，再撞到另輛轎車才停止。



▲澎湖縣長陳光復昨前往醫院探望騎士。



據縣長司機表示，左轉時並未看見對向有重機，遭撞的當下才發現有車，懷疑騎士時速已超過100公里，才會剎不住。

警方獲報到場將重機騎士送醫，所幸僅手臂擦傷，目前留院觀察中，而陳光復則是毫髮無傷，在現場處理告一段落後搭車離開，第3輛遭波及的女車主，則是心有餘悸坐在附近的椅子上休息。

後續陳光復也親自前往醫院慰問該名騎士，他表示騎士無大礙，也向協助處理的救護人員道謝，事發原因則有待進一步調查釐清。

▲遭波及的女車主緊摀胸口，心有餘悸。