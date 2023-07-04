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丁特嗆「讓你變法院認證黑店」！　澎湖4萬1老闆3字冷回：歡迎啊

記者陳洋、戴若涵／澎湖報導

澎湖無菜單料理餐廳「后宮私廚」日前才被遊客指控，以一桌4.1萬元的價格招待團客，但菜色根本不值，事件曝光後，在澎湖長大的人氣實況主丁特在直播中氣憤批評，卻挨告妨害名譽，讓丁特忍不住狂噴，「由我上法院來教你」。對此，餐廳老闆則回應「歡迎啊！」

▲澎湖4萬1餐廳葉姓老闆。（圖／記者陳洋攝，下同）

▲澎湖4萬1餐廳葉姓老闆。（圖／記者陳洋攝）

日前有遊客到澎湖觀光，到「后宮私廚」預約了一桌要價4萬1千元的私廚料理，扣掉小孩，12個大人平均人均消費3300元，但消費者質疑食材不新鮮，仔細一查才發現，餐廳開價偏高，但店家卻回應，是消費者不懂得欣賞料理以及價值觀落差，氣得遊客要親友們別到這間餐廳消費。

在澎湖長大的實況主丁特得知此事後氣壞，在直播中狠批店家，「拿這種垃圾給觀光客吃，就為了自己要賺錢，自己身為澎湖人，對於這整桌菜色的評價就是『狗都不吃』！」

直播影片出來後，丁特遭餐廳提告「妨害名譽」。對此，丁特表示，自己問過很多店家，食材價格就是在坑殺觀光客，更點出老闆的另一間燒烤店，遭不少遊客反映「食材不新鮮」等問題，讓他直呼「是在丟澎湖人的臉」。

丁特更憤怒直言，2023年最大目標就是讓店家成為法院認證的廢物跟黑店。另針對被告一事，丁特回應，「如果您長這麼大還學不會檢討自己，那就由我上法院來教你！」

▲澎湖4萬1餐廳葉姓老闆。（圖／記者陳洋攝，下同）

▲葉姓老闆稱手機被打爆，不斷有騷擾電話湧入。（圖／記者陳洋攝）

面對丁特的嗆聲，餐廳葉姓老闆淡定回應「歡迎啊！」表示事件曝光後，匿名的騷擾電話打爆他的手機，有些甚至從凌晨就開始打，打一整天不停歇，嚴重影響他的生活、睡眠，「不然來店交個朋友、吃飯泡茶嘛，躲在背後一點都不正派」，要網友把打電話的時間拿去幫助別人、賺點錢、學習東西、放輕鬆。

葉姓老闆稱，「你看我早上這麼早起來，去欣賞個風景，還這麼多人打電話來，很嚴重影響到我生活，可是這種3C，I don't care，我沒在用的啊，你們在上面講一大堆。」

「如果你可以體驗我在澎湖的生活，就可以知道什麼叫真正的人生」，葉姓老闆稱自己「早上賞月亮，看看店裡狀況，洗個頭、按個摩、打個網球，再面對晚上的客人」，強調自己開店並不是完全營利，「只是我有員工要養，還有一個共享偏鄉要提供人家東西，我本身身分還是個學生，我論文還沒完成，是要提倡澎湖的旅遊。」

他更冷冷嗆聲，「只是在直播室消費別人，那你實際來這邊消費嘛，促進一下澎湖當地的經濟跟觀光，我出來洗頭、按摩都是這樣，是實際消費，不是在那裡嘴砲的。」

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