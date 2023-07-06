「奶可以用來打排球」PLG代理執行長被爆意淫啦啦隊　本人反擊告了

▲P. LEAGUE+籃球聯盟代理執行長周崇偉。（圖／翻攝自周崇偉IG）

記者許凱彰／綜合報導

黑人陳建州捲入黑澀會美眉性騷風波，日前已經卸下P. LEAGUE+籃球聯盟執行長的職務，將執行長之務交由行銷策略總監周崇偉代理。不過，周崇偉很快地就被爆出對新北國王啦啦隊員Amber倩宇伸手騷擾；另外一張與友人的對話截圖，「內容意淫露骨」，同樣爆發網友討論。

有網友6日在PTT上以「 這樣言行可以接代執行長？」為題，貼出疑似周崇偉與友人的Instagram私訊對話，內容周崇偉提到，「梓梓那個奶可以用來打排球了」，儘管被友人提醒「被me too就好玩了」，周崇偉則回應，「攏來，來一個處理一個來十二個處理一打」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

內容接著友人說到「服裝要不要改一下讓啦啦隊以後穿比基尼」，對此周崇偉竟回「那我要先叫來辦公室面試一下布料材質」、「人體模特兒1梓梓2慈妹3林襄」。

▲疑似周崇偉與友人的對話，被上傳至網路，周崇偉對此提告。（圖／翻攝自PTT）

此番言論隨即在網上炸鍋，紛紛留言，「影片搭配截圖來看，這不叫私下幹話，而是本性如此」、「講幹話人人會講，但圖中的幹話明顯是想用職權來行私欲（編按：應為慾） 嘔嘔嘔」。另一派網友則認為，「怎麼感覺有批圖嫌疑」、「私人對話講講幹話還好吧！」

周崇偉傍晚在IG貼出貼出聲明，先是針對啦啦隊熊抱事件致歉，三週前的KTV聚會，確實做了不恰當的事情，也非常自責，並向當事人道歉，同時也向公司自請處分，針對當天晚上的荒唐行為，我願意接受所有的批評與指教。

隨後提及網路上瘋傳的IG對話截圖直言，關於「沒有做過的事和沒有傳過的訊息」，還是要用行動澄清，網路上流傳不知道跟誰的不實對話紀錄，「已經完成報案」，接下來就交給警察了。周崇偉晚間更貼至松山派出所報案的證明，表示要對PTT上貼出不實言論的人提出妨害名譽告訴。

▼周崇偉針對PTT散播不實言論者，報案提告了。（圖／翻攝自周崇偉IG）