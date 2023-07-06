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她控PLG裁判「要求撫摸私密處」　拽人上床還威脅：出去就封殺你

▲▼P. LEAGUE+聯盟。（圖／翻攝自Facebook／P.LEAGUE+）

▲P. LEAGUE+聯盟前後任執行長接連被爆「#MeToo」。（圖／翻攝自Facebook／P.LEAGUE+）

記者曾筠淇／綜合報導

繼P. LEAGUE+聯盟前、後任執行長「黑人」陳建州和周崇偉被控「MeToo」，又有網友注意到，6月27日其實也有位受害者發文表示，不是體育人的她，曾被「很大新聞」的某聯盟裁判拽上床，要求她撫摸私密處，嚇得她發抖落淚。對此，P. LEAGUE+聯盟回應，「還在了解中，不便回應。」

女網友在Dcard上，以「You too, me too.」為標題發文，提到她在大學時期考試成為裁判，從不是體育人的她，跟著參加飯局、向前輩學習。某年，在「今天（指6月27日）很大新聞的同一個」某聯盟發光發熱的裁判引薦下，去了一個飯局。

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原PO回想當時情況，該裁判以酒醉的名義，要求她送自己回家，怎料到家後，對方意識卻突然清醒，要她去洗澡。當時還是大學生的她，完全不知道該怎麼辦，只顫抖的想拿行囊逃回家，怎料，該裁判卻說「出去，我就封殺你」。

聞言，原PO躲在廁所一、兩個小時，想著等裁判入睡再逃出去，只是怎麼也沒想到，她才走出廁所，便被對方拽上床，「撫摸他的私密處」，她至今仍記得當時的感受，只能無助的發抖落淚。後來裁判說了句「掃興」，就無後續親密行為。

▲▼Dcard有網友匿名爆料。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼Dcard匿名爆料貼文。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼Dcard有網友匿名爆料。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，當時她怕失去好不容易踏入的新人生目標，「我只能矇騙自己，躺在他的旁邊，希望自己有符合他所說（的）沒有離開，就能持續待在這個圈子這句話」，而她整晚沒闔眼，撐到早上就趕緊逃回家。

事後原PO陸續得知前輩、後輩都曾經有類似遭遇，有些選擇妥協、有些覺得各取所需，也有些和她一樣拒絕，但無論如何，這個裁判仍偶爾和老婆出遊，買新車、新房、開新公司。看到這樣的情況，也讓原PO不禁拋問，不知道裁判的老婆知不知道？是默許？是開放式關係？她只知道自己不想當沒事。

貼文曝光後，底下有網友推測該裁判是誰；另也有不少網友留言「推上去」幫高調。而針對此匿名PO文，被影射的P. LEAGUE+聯盟回應，「還在了解中，不便回應。」

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