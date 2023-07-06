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遠東科大爆禿鷹疑雲！前副校長控董事會：黑箱運作、不當解職

▲▼遠東科大前副校長與高教工會指控董事會黑箱運作、不當解職，中信金以不正當手段介入私校營運。（圖／記者許敏溶攝）

▲遠東科大前副校長余伯泉（中）與高教工會指控董事會黑箱運作、不當解職。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

創校超過50年的台南遠東科技大學，近期傳出61人遭到解雇，遠東科大前副校長余伯泉今（6日）今出席高教工會記者會，指控董事會黑箱運作，且遭金控集團蠶食鯨吞董事會。他說，學校資產達36.9億元，財務穩健且無負債，也未被列為專輔或示警學校，但董事會竟進行三波人事大異動，包括校長團隊與兩位副校長遭解職，全校二級主管全面取消、61人遭到解雇等，呼籲政府全面徹查。

受到少子化影響，私校停招、停辦消息頻傳，但高教工會今天與遠東科大教職員出面召開記者會，揭露中信金相關集團不正當入主遠東科大董事會，並指控已非首例，中信金2015年入主興國後，惡性清空興國全體教師，更介入亞太創意技術學院、台灣觀光學院董事會，逼退兩校師生。

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高教工會組織部主任林柏儀指出，因私校辦學不易，近期私校高層竟主動將學校轉手給不正辦學紀錄的高教禿鷹集團入主，任其大舉裁員逼退教職員，遠東科大就遭到中信集團不正當入主董事會，過程不但刻意排除校長參與形同「黑箱作業」，且恐涉及交易學校董事席次，更出現學校大量1、2級主管被裁撤，專任教師不續聘。

▲▼遠東科大前副校長與高教工會指控董事會黑箱運作、不當解職，中信金以不正當手段介入私校營運。（圖／記者許敏溶攝）

▲林柏儀（右）指控中信金集團以不正當手段介入遠東科大董事會與私校營運。（圖／記者許敏溶攝）

遠東科大前副校長余伯泉出面指控董事會黑箱運作，余伯泉表示，去年7月由王元任擔任遠東科大董事長，而專業校長王榮聖從去年2月開始任職，除初期參加2次董事會後，董事會就再也沒邀請王榮聖參加，董事會進入黑箱作業階段，更準備賣掉學校。

余伯泉指出，遠東科大人事負擔輕，主要財務負擔是採取國立大學收費，但隨著政府宣布補助私校生3.5萬元，只要在產學合作與外國招生兩方面開源增加收入，遠東科大的財務將穩健，但卻被董事會屢屢推託，之後更將負責海外招生與產學合作的兩位副校長與相關校長專業團隊全部解職，宣布遠東科大不招外國生。

對於遠東科大狀況，高教工會要求政府拿出鐵腕，杜絕高教禿鷹不正介入私校辦學，徹查遠東科大董事會改組是否涉及違法買賣席次交易，並且不予核備中信金團隊董事，同時積極保障遠東科大教職員生權益，禁止違法強制資遣行徑，同時要求政府立即修改私立學校法，杜絕學校董事改選黑箱作業，並應增派公益董事及教職員生董事達過半數。

針對高教工會指控，記者至截稿為止尚未取得遠東科大回應。

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