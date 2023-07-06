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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸公布6月新冠死亡239例！　主流病毒株為XBB系列變異株

▲大陸目前新冠主流疫情為XBB變種病毒株所致。（圖／CFP）

▲大陸6月新冠死亡共239人。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸疾控中心6日發布，6月，大陸31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團報告新增死亡病例239例（其中新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡病例2例、基礎疾病合併新冠病毒感染死亡病例237例）。流感樣病例新冠病毒陽性率從第21周（5月22日到5月28日）的42.5%持續下降，第26周（6月26日到7月2日）下降至15.4%。

通報稱，6月1日到6月30日，大陸31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團報告新增重症病例1968例、死亡病例239例；發熱門診（診室）診療量從2023年6月1日的28.8萬波動下降至6月30日的16.4萬。

通報指出，流感樣病例新冠病毒陽性率從第21周（5月22日到5月28日）的42.5%持續下降，第26周（6月26日到7月2日）下降至15.4%。

通報表示，共報送12431例本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變異株，涵蓋141個進化分支，主要流行株為XBB系列變異株，占比前三位的分別為XBB.1.9及其亞分支、XBB.1.16及其亞分支、XBB.1.22及其亞分支。

根據採樣日期，XBB及其亞分支的占比逐漸增加，從2023年第22周（5月29日到6月4日）的94.7%，增長到第26周（6月26日到7月2日）的96.2%。

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