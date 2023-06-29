【廣編】LG gram SuperSlim筆電纖薄羽量　商務輕隨行首選

▲LG gram SuperSlim纖薄羽量成商務輕隨行首選。

圖、文／台灣樂金電器提供

伴隨疫情解封，全球商務旅行協會針對商務人士的調查顯示商務旅行正在恢復疫情前的狀態，員工出差意願也持續增長，有高達90%的員工表示願意出差。台灣交通部觀光局日前公布，今年1至3月台灣出入境人數高達319.5萬人次，台灣高鐵則於4月旅運量則是創下歷史新高，逾20.7萬人次，更預估今年度光是國內的全年旅運量將達6,461萬人次以上、年增約20%，展現出國內外在跨區旅遊、商務活動的復甦熱潮。

看準此行動商務趨勢，台灣 LG 電子推出全新2023 LG gram SuperSlim，15.6吋僅990g的羽量級別，搭配OLED螢幕面板，讓數位遊牧民族能隨時輕巧開啟完美的工作場域。此外，LG gram全系列強大陣容更再升級，除螢幕延續窄邊框設計、畫面搭載DCI-P3劇院等級100%超廣色域、防眩光低反射 (AGLR) 面板外，更全面裝載第13代Intel® Core™處理器並通過Evo認證、LPDDR5 6000MHz記憶體及Dolby®Atmos™杜比環繞音效，提供舒適的行動辦公空間及絕佳視聽體驗，同時搭載Intel® Unison™，無論使用者的行動裝置為安卓、ios或Windows，行動裝置與筆電之間，傳送檔案、照片或視訊通知皆能無縫銜接，解決系統相容性的問題，大幅提升使用的串聯與便利性。