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疫情解封求才恐急！花蓮舉辦就業博覽會　首場釋600職缺

▲▼花蓮縣就業博覽會起跑，第一場由北區揭開序幕，縣長徐榛蔚親臨現場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣就業博覽會起跑，第一場由北區揭開序幕，縣長徐榛蔚親臨現場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「112年度花蓮縣就業博覽會」1日起跑，第一場北區場次在中正體育館揭開序幕，縣長徐榛蔚親臨現場，共近40家廠商共同參與，總計提供超過600個職缺，歡迎有求職需求的民眾把握機會到現場應徵面試。

▲▼花蓮縣就業博覽會起跑，第一場由北區揭開序幕，縣長徐榛蔚親臨現場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

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徐榛蔚表示，花蓮是適合安居樂業的地方，花蓮縣的失業率是全國最低，更低於全國平均值，要謝謝花蓮縣所有的工會和產業界一同來努力，讓花蓮的鄉親能有很好的就業管道和環境；隨著疫情解封，觀光、長照等產業需求提升，因此今年擴大辦理三場就業博覽會，讓北中南區的鄉親不用舟車勞頓，就能夠與企業就近媒合更多適合的工作機會，也帶動地方產業經濟的發展。

▲▼花蓮縣就業博覽會起跑，第一場由北區揭開序幕，縣長徐榛蔚親臨現場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼共近40家廠商共同參與，總計提供超過600個職缺。

花蓮縣政府指出，政府因應疫情所推動的安心即時上工計畫即將於6月底結束，將有計千名民眾有求職需求。往年就業博覽會都只在花蓮縣北區辦理，今年度特別加碼辦理中區及南區場次。而前兩年受到疫情影響的產業，今年解封後景氣回溫，如石材業、製造業、旅宿餐飲業及服務業也都面臨迫切的人才需求。另外，隨著我國人口結構快速高齡化，使得長期照顧人力需求也同步增加。本次就業博覽會職缺豐富，特別設計預填履歷電子平臺，優化線上登錄，方便迅速，歡迎求職者事前透過官方網站登錄閱覽。

▲▼花蓮縣就業博覽會起跑，第一場由北區揭開序幕，縣長徐榛蔚親臨現場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

考量花蓮地形狹長，求職型態也不盡相同，花蓮縣政府為了體桖本縣求職民眾，將分別於花蓮縣北、中、南區各辦理一場，共三場的就業博覽會！活動現場設有「就業探索專區」、「VR職安體驗區」、「知你權益闖關區」、「政令宣導區」、讓求職民眾更加了解自身權益及更多面向的政策規定，保障民眾求職權益。「美容區」和「紓壓體驗區」除了是展現本府輔導就業的成果，同時可以讓求職者輕鬆打理好面試儀容並放鬆心情面對各種挑戰。因應北區場次求職者較多，特別加碼設置「親子區」，讓帶孩子來面試的求職者可以安心面試。另外，為了鼓勵民眾踏出面試的第一步，面試超過2家以上的求職者，填寫完問卷還可以獲得現場青創美食市集的抵用券！

▲▼花蓮縣就業博覽會起跑，第一場由北區揭開序幕，縣長徐榛蔚親臨現場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼解封後景氣回溫，石材業、製造業、旅宿餐飲業及服務業面臨迫切的人才需求。

花蓮縣政府社會處處長陳加富提醒，有意參加本縣就業博覽會的朋友，可以先到本次活動官網https://hlhr.tw/查看相關職缺訊息，預先填寫求職履歷，若無法參加北區場次或居住於中南區的民眾，也可以於7月15日參加南區場次（活動地點：玉里高中體育館）及7月29日參加中區場次（活動地點：鳳林國小體育館），期盼藉由就業博覽會創造更優質的就業環境，讓所有求職的鄉親都能「成就專業，幸福迎薪」。

▲▼花蓮縣就業博覽會起跑，第一場由北區揭開序幕，縣長徐榛蔚親臨現場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

本次就業博覽會最新消息及各場次職缺資訊，可上花蓮縣就業博覽會官方網站（https://hlhr.tw/）或臉書粉絲專頁（https://m.facebook.com/365906553988249/）查詢，亦可電洽花蓮縣政府社會處勞資科03-8227171分機390。

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