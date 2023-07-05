炎亞綸案被洩密！婦幼警「帶2盒銅鑼燒」致歉　士檢深夜正式回應

▲藝人炎亞綸遭控偷拍未成年私密影片，檢方本月3日指揮婦幼隊偵辦，卻爆出婦幼警疑洩漏偵辦進度。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

炎亞綸被控偷拍未成年私密影片，本月3日遭檢警搜索住處，複訊後依兒少性剝削防制條例諭令50萬元交保並限制出境出海。然而，卻驚傳婦幼警察隊疑洩漏偵查內容給媒體，4日上午，北市刑警大隊大隊長、婦幼隊隊長謝志鑫提著甜點趕赴地檢署解釋致歉。對此，士林地檢署晚間3點聲明回應。

士林地檢署3大點聲明：

一、 該案日前主動分案後秉持儘速查明、依法處理之態度，旋即指分由婦幼專組主任檢察官率同承辦檢察官指揮台北市政府警察局婦幼警察隊組成專案小組全力偵辦，並積極展開調查，包括由警方約詢相關人員到案說明、依據檢察官向法院聲請而獲准核發之搜索票執行搜索等偵查作為，均係依法行事，且刻由專案小組就查得及搜扣相關事證依權責分工持續深入調查中，檢警之間指揮溝通順暢。



二、 本署依法指揮偵辦全案，專案小組成員均應遵循「偵查不公開作業辦法」，堅守偵查不公開原則，對於媒體因採訪所需而拍攝部分周邊過程畫面或各自報導的案情，記者如何獲知守候跟拍、抑或所指是否與事實相符，因攸關媒體第四權，地檢署表示尊重，然對於外界據此質疑警方處理過程是否涉及洩密乙事，基於勿枉勿縱，地檢署已聯繫警方進行瞭解，且此部分北市政府警察局督察室也已主動調查釐清中，將視調查結果依法辦理。



三、員警基於公務禮儀攜到地檢署的銅鑼燒禮盒2盒，依據「公務員廉政倫理規範」規定，全交由地檢署政風室依相關規範處理。

▼ 針對炎亞綸坐偵防車到案，台北市婦幼隊偵防組長蘇文紹出面說明 。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，本月3日第一時間謝姓隊長就向檢方致歉，4日上午更前往地檢署說明解釋，而謝姓隊長帶著信義區頗有名甜點「銅鑼燒」，也遭爆料指出，要求店家開收據報公帳，等於拿納稅人的錢「致歉」。