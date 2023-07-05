炎亞綸案扯洩密！婦幼隊送甜點致歉　士檢政風處：請派員領回

▲藝人炎亞綸遭控偷拍未成年私密影片，檢方本月3日指揮婦幼隊偵辦，卻爆出婦幼警疑洩漏偵辦進度。（圖／記者黃宥寧攝）

記者張君豪／台北報導

炎亞綸被控偷拍未成年私密影片，3日遭檢警搜索住處，複訊後依兒少性剝削防制條例諭令50萬元交保，同時限制出境出海。案件偵辦過程，卻驚傳婦幼警察隊疑洩漏偵查內容給媒體，4日上午，婦幼隊隊長謝志鑫提著甜點趕赴地檢署解釋致歉，士檢則將甜點交給政風室處理，政風室5日致電婦幼隊，要求派員前來取回。

▲炎亞綸日前到婦幼隊接受偵訊 。（圖／記者黃彥傑攝）

對於警方偵辦過程媒體如影隨形，士檢懷疑婦幼隊有洩密問題，4日深夜發出聲明，而台北市警局也已展開徹查。士林地檢署強調：婦幼隊警員基於公務禮儀帶著兩盒名店銅鑼燒禮盒拜訪，檢察官也將依據「公務員廉政倫理規範」規定，全交由地檢署政風室依相關規範處理。

▲警方帶炎亞綸回住處搜索 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

據了解，婦幼隊精心挑選的名店「津野蜂蜜蛋糕銅鑼燒」在北部相當知名，顯見警方誠心誠意向檢察官道歉，卻遭地檢署依廉政倫理規範為由，依規定進行公務登記並交給地檢署政風室處理。

至於這兩盒名店銅鑼燒下落為何？5日上午，士林地檢署政風室已經致電婦幼隊，要求派員前來取回，突顯檢察官拒絕收受餽贈的決心；婦幼隊長謝志鑫也證實接獲通知，僅回應會儘速派員領回兩盒銅鑼燒，並未多表示意見。

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