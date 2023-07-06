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影像曝光！美伊海上角力　美軍稱成功阻止伊朗挾持2艘油輪

▲美海軍成功阻止伊朗挾持2艘油輪。（圖／翻攝DVIDS）

▲美軍拍攝到伊朗軍艦接近油輪，船上是要運往美國的原油。（圖／翻攝DVIDS）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國軍方官員指出，海軍5日在阿曼（Oman）附近的國際海域，阻止了伊朗軍艦挾持2艘油輪。

綜合外電報導，美軍官員指出，當地時間5日凌晨1時許，一艘插著馬紹爾群島國籍的油輪「TRF Moss」，剛進到荷姆茲海峽，就被一艘伊朗海軍軍艦接近。伊朗軍艦企圖登船並挾持該艘油輪，但當美軍麥克福爾號驅逐艦（USS McFaul）趕到現場後，伊朗軍艦隨即調轉方向離開。

3個小時後，另一艘伊朗軍艦接近第二艘油輪「Richmond Voyager」，該艘油輪從阿拉伯聯合大公國沿岸駛入荷姆茲海峽。油輪遇到伊朗軍艦企圖逼停後，立刻發出求救訊號，伊朗軍方再度命令油輪停下，並試圖登船扣押該批預計運往美國的原油。

▼伊朗軍艦對油輪開火。（圖／翻攝DVIDS）

▲▼美海軍成功阻止伊朗挾持2艘油輪。（圖／翻攝DVIDS）

▲▼美海軍成功阻止伊朗挾持2艘油輪。（圖／翻攝DVIDS）

美軍派遣麥克福爾號驅逐艦趕赴現場，同時出動一架MQ-9無人機到該海域上方監控。無人機錄下伊朗軍艦在距離油輪1海里處發射小型武器。

官員表示，油輪的船員居住區被擊中，造成輕微損傷，所幸未造成人員傷亡，當麥克福爾號驅逐艦趕抵時，伊朗軍艦再度調頭離開。

對此，伊朗官媒引述一位匿名消息人士，否認伊朗試圖挾持油輪的說法。伊朗駐聯合國代表團並未回應置評請求。

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