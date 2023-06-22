　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗假酒氾濫！15人酒精中毒後死　住院人數增至180「多人失明」

▲▼伊朗醫院。（圖／CFP）

▲伊朗酒精中毒事件已造成15人死亡、180人住院。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

伊朗自1979年頒布禁酒令後，私酒釀造和地下黑市就愈發猖獗，北部厄爾布爾士省（Alborz）近期因誤飲假酒後中毒身亡的人數更上升至15人，另有逾180人也在出現酒精中毒症狀後被送院治療，其中更有民眾因此失明。

綜合法新社等外媒報導，厄爾布爾士省首席大法官哈利坎迪（Hossein Fazeli Harikandi）告訴伊朗通訊社，當地至今已有15人在飲用假酒後中毒身亡，另有 180多人因中毒住院治療，「這些住院患者多數已康復出院，但他們中有部分人卻因此失明，甚至出現腎臟損傷，需要洗腎」。

儘管伊朗自1979年革命以來就廣泛禁止飲酒，違者面臨鞭刑和罰款，但調查顯示，伊朗有過半成年人喜愛飲酒，因此黑市仍有酒類出售，民眾誤飲假酒後中毒身亡的事件也頻頻發生。報導稱，非法釀酒商經常會將便宜的甲醇加到白酒中替代乙醇，但甲醇是致命物質，因此常常導致飲用者中毒。

調查發現，這些致命毒酒是當地一家髮膠廠所售。哈利坎迪表示，當局如今已逮捕至少6人，並從廠裡查獲6000多公升的酒精。伊朗法醫研究所資料顯示，截至今年3月的1年裡，伊朗誤飲假酒而死的人比前一年多了30%。新冠大流行期間，當地也有民眾因誤信飲酒可防疫，導致至少有210人誤飲假酒而死。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
威力彩今飆6.8億！　「3生肖」財運旺
冷氣開24小時怕吹壞！　「省電+延長壽命」曝光
李㼈19歲女兒震驚！　「曝黃子佼錄影現場一面」
快訊／32歲男路肩下車　被撞飛慘死
快訊／炎亞綸工作再-1　表演壓軸喊卡「天團救火」
前指揮官：鐵達尼觀光潛艇5人　「恐已死於缺氧」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

每晚給老婆下藥！法國人夫「偷拍51男性侵她」　她染4性病崩潰

母牛難產生下「4眼、2嘴」雙頭牛　村長被託夢2數字：好好葬我

「新北幼兒園餵藥案」外媒也關注　衛報：威脅國民黨總統大選機會

伊朗假酒氾濫！15人酒精中毒後死　住院人數增至180「多人失明」

前指揮官：失聯潛艇5人「恐已死於缺氧」　打撈需等2個月

失聯CEO妻子身世曝光　電影鐵達尼號「淒美一幕」罹難老夫妻後代

「泰坦號」有特殊設計！下潛24小時自動返回水面　失蹤3天原因成謎

23歲女遭私刑虐死！親戚聯手毒打刀割　「音樂開超大聲」蓋過慘叫

媽媽不在家　糖尿病三姊弟「暴食糖果冰淇淋」全數身亡

泰坦號失蹤處「2度」傳規律敲擊聲！　專家分析：一廂情願的想法

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

賈永婕衰遭黃子佼影射：不是我！　傳訊關心大小S「要好好處理」

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

媽跟撒嬌虎斑貓互道晚安！　聽超清楚發音：養到鸚鵡？

三胞胎女兒奶音狂呼喚❤超萌「把拔」連發心融化

士檢火速分案偵辦炎亞綸案　律師：拍片逃不掉...可囚7年

每晚給老婆下藥！法國人夫「偷拍51男性侵她」　她染4性病崩潰

母牛難產生下「4眼、2嘴」雙頭牛　村長被託夢2數字：好好葬我

「新北幼兒園餵藥案」外媒也關注　衛報：威脅國民黨總統大選機會

伊朗假酒氾濫！15人酒精中毒後死　住院人數增至180「多人失明」

前指揮官：失聯潛艇5人「恐已死於缺氧」　打撈需等2個月

失聯CEO妻子身世曝光　電影鐵達尼號「淒美一幕」罹難老夫妻後代

「泰坦號」有特殊設計！下潛24小時自動返回水面　失蹤3天原因成謎

23歲女遭私刑虐死！親戚聯手毒打刀割　「音樂開超大聲」蓋過慘叫

媽媽不在家　糖尿病三姊弟「暴食糖果冰淇淋」全數身亡

泰坦號失蹤處「2度」傳規律敲擊聲！　專家分析：一廂情願的想法

「陪睡換冠軍」結果變倒數？健美女模比賽中暴走　脫高跟鞋砸裁判

每晚給老婆下藥！法國人夫「偷拍51男性侵她」　她染4性病崩潰

日本森林裡的野奢露營！體驗砍柴蒸餾、獨木舟上眺望浪漫富士山

影子計劃沉潛半年宣告回歸！　「團員竟少1人」內幕曝光

藍護陳雪生「情況特殊非性騷」　范雲氣炸翻判決：曾銘宗你有長眼睛？

嘉義市復國幼兒園　端午節祖孫立蛋冰粽划龍舟

台東最美星空音樂會　端午連假南橫首發登場

嘉義市敬老愛心乘車卡　7／1起搭台鐵可折抵

直擊／彩迷排隊瘋搶300份粽子　拚「包中」威力彩6.8億　

全球唯一！台東熱氣球嘉年華6／30登場　超Q「媽祖熱氣球」首度亮相

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

國際熱門新聞

每30分鐘有敲擊聲　泰坦號搜救進度曝光

鐵達尼潛艇「下沉前」最後畫面曝光

氧氣剩10小時！　鐵達尼觀光潛艇疑傳噪音

泰坦號氧氣耗盡會怎樣　生存關鍵曝

墨西哥叢林發現「馬雅古城」

前指揮官：失聯潛艇5人「恐已死於缺氧」

曾乘失聯潛艇探勘鐵達尼　富豪控「自殺任務」

影片曝！　騎士逆向超車撞飛3m高空斃命

普丁：即將部署新核武薩爾馬特洲際飛彈

探索鐵達尼號潛水器氧氣存量剩20小時

鐵達尼觀光潛艇恐「災難性內爆」

他5星級飯店爽住2年沒付半毛錢　

媽不在　糖尿病姊弟暴食糖果身亡

少年做「痔瘡手術」喪命！6天後休克亡

更多熱門

相關新聞

高雄財政局查獲違規菸酒市值逾800萬

高雄財政局查獲違規菸酒市值逾800萬

即將迎來端午節四天連續假期，許多人已經準備好返鄉出遊，與家人、好友齊聚共度美好的假日時光。難得連期要好好放鬆，免不了會來點酒精飲品，除了應適量飲用、酒後不開車、未滿18歲勿飲酒外，購買菸酒時，也不要只看價格盲選，如果發現菸酒的來源不明、標示不全或價格明顯偏低，就要提高警覺，萬一不慎喝到對人體有害的劣酒，可能造成永久性失明、中毒致命；而菸草來源不明、未經檢驗的白牌菸，以及價格低於稅負的低價菸，不僅會影響健康，也會衝擊合法菸品市場的穩定性，並造成國庫損失。

伊朗推出首款極音速飛彈　試射影片網瘋傳

伊朗推出首款極音速飛彈　試射影片網瘋傳

男腹痛就醫　發現下體塞體香劑滑進腸胃

男腹痛就醫　發現下體塞體香劑滑進腸胃

印尼伊朗達成10項協議　訂貿易額6000億目標

印尼伊朗達成10項協議　訂貿易額6000億目標

美公開「巨型鑽地彈」GBU-57照片　1天刪除

美公開「巨型鑽地彈」GBU-57照片　1天刪除

關鍵字：

伊朗假酒毒酒酒精中毒

讀者迴響

熱門新聞

Metoo「爆到今天誰最噁？」網一致點名他

金曲男歌手被控「突把手伸進她衣服摸」

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

《人選之人》女星遭霸凌！點名北影主席

即／國道驚見「密麻車燈龍」塞車14km紅爆

NONO求婚前「還私約少女」！　

王仁甫15歲高顏值兒要上高中了

耀樂遭爆賣身詐欺　媒體人觀察出5個重點

「斑馬線有人全停讓」喊卡　王國材：朝「行人在近端需停讓」研議

桃園嬤包百顆肉粽　婆婆氣炸叫媳婦下跪道歉

耀樂高中同學爆「狂炫耀跟炎亞綸交往」：是被退學

炎亞綸性愛片被外流「對質前男友」私訊曝

「停讓行人」新制6/30正式上路　靠近斑馬線須停讓

葛斯齊爆「已婚偶像男星性騷飯店人員」給5線索

更多

最夯影音

更多
NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆
炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面