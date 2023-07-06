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錯過等明年！《中華電信生活節》網路門市年度最大優惠首登場　一次滿足所有需求

▲▼中華電信,生活節,好康。（圖／中華電信提供）

▲網路門市首次舉辦《中華電信生活節》行動、寬頻、影視業務優惠齊發。（圖／中華電信提供，下同）

消費中心／綜合報導

開心放暑假啦！出國旅遊要申請國際漫遊、宅在家追劇打Game要寬頻上網、買新手機要搭配門號續約，還有日常所需的網路購物、行動支付、影音娛樂，你想到或還沒想到的中華電信都為你準備好啦！每年七月適逢品牌週年慶，中華電信原本就祭出不少優惠方案，今年網路門市更是首次舉辦《中華電信生活節》，一口氣集結行動、寬頻、影視全業務優惠齊發，擔心資訊量爆炸眼花撩亂嗎？中華電信貼心規劃「浪、宅、嚮、品」四大生活專區可輕鬆檢索，所有服務皆可24小時在網路門市申請，跟著《ETtoday新聞雲》的腳步帶你一次看懂生活節好康。

▲▼中華電信,生活節,好康。（圖／中華電信提供）

▲中華電信貼心規劃「浪、宅、嚮、品」四大生活專區，可輕鬆檢索好康優惠。

生活有智慧，人人享優惠！網路門市限定的《中華電信生活節》好康涵蓋六大業務區塊，包括行動、寬頻、MOD、預付卡、國際漫遊、加值服務，不論是新申請還是續約，全業務的好康優惠一定能符合需求。至於純粹逛逛看熱鬧的人，也別錯過可以Hami Point 5點兌換生活節抽獎券，就有機會獲得iPad 10.9吋、PS5遊戲主機、王品集團餐券15,000元與豪華露營住宿券等好禮，以小博大看看能否把大獎帶回家。

▲▼中華電信,生活節,好康。（圖／中華電信提供）

▲《浪生活》5G方案最高送19,150點、《宅生活》光世代速在必行2.0方案加碼送點數。

(1) 浪生活：自由自在任我行（行動／預付卡）

人手一機的滑世代，不論是查找生活資訊、拍照打卡上傳社群分享，還是Line通話或視訊會議，行動品質超重要！中華電信5G上網順穩快，人多的地方也不卡卡，更屢屢榮獲OPENSIGNAL及Speedtest® 國際權威機構雙認證的台灣行動網速冠軍，以NO.1的行動網路品質搭配5G指定方案，網路申請最高可享Hami Point 19,150點回饋(一點等於一元)，週週再抽Sony PS5、預付卡(計量型)5GB/8GB流量加倍贈，再抽1,000名送1.2GB。當然啦！喜歡趴趴走浪一下的你，一定也會需要便利的電子錢包Hami Pay，七月底前綁定信用卡感應或掃碼支付，單筆滿百抽10,000點，堪稱百倍奉還的加碼抽活動，還不跟上「嗶」支付浪潮！

(2) 宅生活：宅在家世界盡在我指尖（寬頻／市話）

宅宅一族居家必備寬頻上網，追劇打Game全家人同時掛網衝浪頻寬需求高，連續榮獲東方線上家用寬頻網路使用行為與滿意度調查冠軍的HiNet光世代，生活節期間祭出速在必行2.0方案，500M每月只要1,099元，還能免費升級Wi-Fi 6，7/15起限時7天於網路門市新申請/升速光世代500M最高送800~1,000點Hami Point。新到手的點數可上Hami小舖、Hami市集、Hami品牌館…等商城折抵購物，舉凡電子票券、各式家電或3C商品應有盡有，五大商城限時加碼刷卡最高回饋20%點數。

▲▼中華電信,生活節,好康。（圖／中華電信提供）

▲《嚮生活》MOD新朋友加碼送點數、《品生活》國際漫遊抽漫遊流量最高20GB。

(3) 嚮生活：突破感官新視界（MOD／Hami Video）

客廳娛樂影音神隊友非MOD莫屬，電影、戲劇、卡通、體育賽事精彩不間斷，新申請家速方案搭配自選餐(全選)+影劇館最高享1,200點Hami Point，賺到的點數可以兌換旅遊票券、美食餐券，讓你成為懂生活的品味玩家！值得一提的是Hami Video支援多螢、多載具觀看，就算出門在外，也能隨時隨地以手機或平板收看喜愛的影視節目及國內外運動賽事轉播，無論是熱愛棒球、籃球、足球或是其他運動，都能一手掌握！喜歡觀看YouTube的也別錯過Hami Video網紅館，精選百萬網紅頻道，獨享最新影片首播14天！現在申請Hami Video指定服務年約最高送4GB上網量。

(4) 品生活：開啟全新智慧生活（國際漫遊／加值服務）

暑假是出國旅遊旺季，生活節期間申請原機原號任一漫遊服務，可抽漫遊流量最高20GB，7/15起限時7天，國人常去的日本8天5GB只要388元（原價488元），東南亞30天20GB也限時下殺只要588元（原價688元）。至於實用的加值服務如Google One雲端空間適合喜愛拍照、錄影的旅遊玩家，以及防堵詐騙盛行，隨時隨地守護上網安全的上網資安，如防駭守門員、色情守門員等等讓生活更智慧的服務，也都享有任選1+1就送Hami Point點數，再加碼送行動上網流量的好康優惠。

▲▼中華電信,生活節,好康。（圖／中華電信提供）

▲7/15~7/21限時七天快閃好康，再加碼送點數和流量！錯過等明年～

看到這裡已經迫不及待想要體驗《中華電信生活節》了吧！快動動手指上線逛逛：https://cht.tw/x/rn6q ，溫馨提醒：7/15~7/21另有點數和流量加碼的限時七天快閃活動，整個七月每周五早上9點「我的幸運神射手」免費遊戲共有7萬個中獎機會等你拿，每周一早上11點開放VIP會員獨享71點換購超值商品，夏日好康盡在《中華電信生活節》，爆量的優惠資訊錯過只能等明年啦！

備註：
1. OPENSIGNAL獲獎資訊 – 係出自OPENSIGNAL 2023年6月發布「台灣行動網路體驗報告」，根據2023年2月1日至5月1日的行動測量分析數據，OPENSIGNAL商標經許可使用。
2. 2022下半年台灣「5G網速第一名」(Fastest 5G Mobile Network)：根據Ookla®旗下Speedtest Intelligence®對2018至2022年Q3-Q4的數據分析。Ookla商標經許可使用並經許可轉載。
3. 受限於無線傳輸特性，行動通信網路實際連線速率會因使用地點之地形、地上物遮蔽情形、使用之終端設備、使用人數、距離基地台遠近或其他環境等因素影響，而有所差異。
 

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中華電信生活節好康

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