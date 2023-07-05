侯友宜整合郭台銘也不會贏？　洪秀柱嘆：只要三腳督就會輸

▲洪秀柱出席力挺侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院前院長王金平今（5）日於台北凱撒飯店舉辦「厚友誼立委挺侯後援會」成立大會，現場有150多位前後任立委出席，冠蓋雲集。立法院前副院長、國民黨前主席洪秀柱受訪強調，現在不可能換侯。但她也直言，「團結也不見得會成功啦！只要三腳督，我們就會輸了啦！」至於如何整合鴻海創辦人郭台銘，她則表示，黨主席朱立倫多花一點腦筋。

洪秀柱被問到有人拿「換柱」跟「換侯」類比，她表示，「換柱怎麼樣？就換掉啦！」但也強調，「現在不可能換侯了啦！」因為換柱的慘痛經驗大家都知道了，「不會換侯了！不會換啦！」至於如何消弭換侯聲浪，洪秀柱表示，因為大家看到民調低迷而比較焦慮，「但還有一段時間嘛！大家好好努力吧！」讓侯友宜把政見講得明白，把理想跟言語魅力發揮，讓選情有所改變。

對於黨內整合情況，洪秀柱坦言不太清楚，如果有需要的話會協助整合。但她也說，退休已一段時間，就好好結識自己的朋友，好好做自己的事。她更語出驚人表示，「團結也不見得會成功啦！只要三腳督，我們就會輸了啦！」言下之意，似是藍營整合也無濟於事。

針對鴻海創辦人郭台銘喊出「重出江湖」，洪秀柱表示，郭是一位成功的企業家，很可惜前面一些步驟走錯了，現在會比較辛苦，如今也還不是國民黨員而是無黨籍，所以未來要怎麼重新整合與搭配，可能要黨主席朱立倫多花一點腦筋。