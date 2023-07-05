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首屆蔬跑盃促環保永續 超馬老爹領跑 張麗善挺雲林向低碳

▲「第一屆蔬跑盃」將於7月16日在雲林古坑綠色隧道揭開序幕。（圖／記者蘇位榮攝）

▲「第一屆蔬跑盃」將於7月16日在雲林古坑綠色隧道揭開序幕。（圖／記者蘇位榮攝）

生活中心／台北報導

「第一屆蔬跑盃」將於7月16日在雲林古坑綠色隧道揭開序幕，雲林縣縣長張麗善特地北上參加啟動記者會。這場賽事，除了注重運動競技，更將環保永續以及淨零排放的理念與路跑賽事結合，推動蔬食與低碳生活。

蔬跑盃補給站水站，提供的是德國法蘭克福馬拉松賽事使用的礦泉水，還提供一口蔬食、雲林當地水果給參賽選手補充能量，並結合蔬食市集，讓參賽選手在完賽之後可以品嚐美味的蔬食。這種創新的方式符合美國環境工作小組（EWG）的研究，該研究指出，一人一餐不吃肉，可減少排放約760公克二氧化碳。

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中華中道領導文化總會理事長，也是中央投資公司董事長、前證管會主委陳樹也特地撥冗參加，身為雲林人的陳樹本來就熱衷馬拉松長跑，更已茹素多年，是雲林蔬跑盃的最佳代言人。

本次賽事還邀請到茹素的超馬老爹羅維銘擔任領跑人。羅維銘是世界最長公路認證賽3100 Mile Race 55歲組冠軍，有20年的馬拉松資歷。他力證了蔬食如何改善體能，並幫助他超越自身的紀錄。此次賽事還有多位茹素馬拉松好手參加，如剛剛挑戰紐約十日賽的年輕選手王萬仁，以及超馬女神邱念慈等人。

經常在基層跑的張麗善，近日獲得縣市長評鑑最佳進步獎，特地北上參加記者會。張麗善表示，雲林縣是個農業大縣，她希望能將雲林縣打造成農工商並進的永續城市。更進一步說明，蔬食路跑不僅響應低碳飲食政策，更採用非現金交易，實踐淨零轉型，雲林縣非常高興能成為第一屆蔬跑盃的主辦地。
助力本次賽事的還有慈濟慈善基金會。副執行長劉濟雨出席記者會，並表示會全力支持這項活動，他們更是本次路跑的蔬食補給站的贊助者，由慈濟志工組成的團隊，將提供專為路跑選手研發的一口蔬食，展現創意與永續精神。

全台首個素食扶輪社「仙饌扶輪社」創社社長劉楚明是蔬跑盃的幕後推手，常年推廣素食生活，並鼓勵大眾重視健康，從茹素及運動開始。

另一個素食扶輪社「天元扶輪社」創社社長蘇瑞東在致詞時表示，創社的理念就是要推廣素食，並訂出每年農曆的7月15日到8月15日為蔬食月，希望號召更多人響應素食，非常高興主辦單位能與路跑活動結合，舉辦蔬跑盃，大家一起讓台灣的素食環境可以更好。

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