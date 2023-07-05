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水電工欠繳稅款罰鍰15萬餘元　台南分署執行拘提後繳清

▲何男看到行政執行署台南分署拘提通知後，日前主動攜帶現金到分署將欠款全部繳清。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲何男看到行政執行署台南分署拘提通知後，日前主動攜帶現金到分署將欠款全部繳清。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南59歲何姓水電工，欠繳2018-2023年使用牌照稅、燃料稅、公路法罰鍰、交通罰鍰等49件，總應納金額新台幣15萬8899元，因逾期不繳納，經台南市財稅局新化分局、交通局及台南監理站移送行政執行署台南分署強制執行，經執行官聲請拘提獲准，何男得知後，主動攜帶現金將欠款全部繳清。

台南分署表示，執行人員於收案後，核發執行命令，僅扣得1萬14元。另外，將何男名下車輛禁止異動，並曾至何男住所地現場訪查未遇。為調查何男應供強制執行之財產狀況，執行人員再通知何男至分署報告財產狀況，核發限期履行命令，惟何男屆期未到場、亦未繳清及未提供相當擔保。

台南分署即向台南地院聲請拘提何男獲准，執行人員持拘票至何男住所執行拘提，但無人應門，於是將通知書留置現場要求何男限期到場。何男看到通知後，於日前主動攜帶現金到分署將欠款全部繳清。

何男指出，他以水電工為業，多年來信件都沒在看，依稀知道有累積欠款，但心想算了就不予理會。執行人員告誡日後要收信，繳費單要按時繳納，不可拖欠，何男表示既然今天來處理了，就會處理乾淨，承諾會再去監理站把未移送的案件全部繳納完畢。

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