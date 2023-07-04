台南分署法拍會入帳2167萬多萬元　永康道路用地1211萬拍定

▲行政執行署台南分署聯合拍賣日，不動產及動產總計拍出持分透天厝1戶、土地8筆、客貨車、小貨車、機車等等，總計拍賣價金2167萬多元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署聯合拍賣日，4日上午10時起，在二樓拍賣室登場，不動產及動產總計拍出持分透天厝1戶、土地8筆、客貨車、小貨車、機車、伊誕．巴瓦瓦隆版畫、林鴻文畫作、陶土藝術品及類金屬藝術品等，總計拍賣價金2167萬1370元。

台南分署指出，本日聯合拍賣會拍賣最高價的不動產是1筆位於台南市永康區的道路用地，面積710平方公尺，本次為第4次拍賣程序，拍賣底價為1199萬6160元，經行政執行官開標後，共2位民眾投標，以1211萬7357元高於底價最高價得標。

動產部分，最吸睛的拍賣標的為2018年份摩特動力機車124CC，該車輛僅滯欠燃料費450元，第一次拍賣，定有底價，在拍賣官宣布開始喊價後，吸引2位應買人競相加價，最終以3萬元拍出。

另外本日有邀請義務人前來現場設攤零售優質的水果茶、優格、果醬及楠西果農自產自銷新鮮芒果等，價格實惠，讓來參加法拍會的民眾有多一樣選擇，均有不錯的銷售成果。

台南分署提醒，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，將持續推出物超所值的拍賣、變賣物件，供民眾撿好康。相關的拍賣訊息，請民眾密切注意台南分署的官網及FB。