「最美魚市場」露天燒烤吧開幕！270度無敵海景　吹風小酌超chill

▲鼓山魚市場好望角露天燒烤吧即日起試營運。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

有全台最美魚市場稱號的「鼓山魚市場」，近日全新推出燒烤餐廳，可以遠眺85大樓、旗津夜景，被270度無敵海景環抱，畫面美不勝收。而藏身在酒店式公寓裡的「SS Bar春．宇宙星空酒吧」也推出全新菜單，享用餐點同時又能小酌。

鼓山魚市場占地超過600坪，曾視高雄第一座現代化魚市場，見證過哈瑪星最繁榮的時刻，舊有空間經過活化後，現在這裡能吃到新鮮海鮮、看夕陽、賞海景。

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▲▼燒烤吧可賞夜晚的港景，自助選餐每串30元起。（圖／記者許宥孺翻攝）

夏夜小酌、吃燒烤是小確幸，鼓山魚市場好望角露天燒烤吧即日起開幕試營運，可以眺望85大樓及旗津夜景，搭配270度無敵海景美不勝收，自助選餐每串30元起，即日起至7月31日，入店用餐即贈啤酒乙罐。

▲高雄酒店式公寓「御盟國際驛館」只租不賣 。（圖／記者許宥孺攝）

另一方面，高雄最美酒店式公寓「御盟國際驛館」主打只租不賣，號稱一卡皮箱就能搬進去，2房1廳房型最低月租要4萬元，雖然裏頭鍋碗瓢盆樣樣俱全，但是為了服務客戶，館內1-2樓規劃了「S・S・A・W春生夏・秋藏冬」4間餐廳，有甜點店、法式餐廳、輕食cafe與酒吧，滿足租客各種飲食需求。

▲「SS Bar春．宇宙星空酒吧」藏身於低調的建築大樓內，但裏頭裝潢前衛。（圖／御盟國際驛館提供）

▲「SS Bar」獲芬蘭Arch設計大獎Arch Design Award《室內設計金獎》。（圖／御盟國際驛館提供）

其中，「SS Bar春．宇宙星空酒吧」藏身在典雅建築外觀，但內部設計卻又十分前衛，今年4月先是獲得「德國iF設計大獎iF DESIGN AWARD」，緊接著6月又獲芬蘭Arch設計大獎Arch Design Award《室內設計金獎》，在餐廳美學、設計上屢獲國際大獎肯定。

▲▼「SS Bar春．宇宙星空酒吧」推出全新菜單。（圖／御盟國際驛館提供）

隨著疫情解封，朋友聚會模式也恢復共食，主廚Ryan率領團隊升級菜色，將菜單風格更改成偏向法式小酒館風格，餐點從晚上6點供應至11點，調酒及飲品提供至凌晨1點，若想聚餐享用美食後再續攤小酌不用再煩惱或找尋不同地點。

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