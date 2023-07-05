　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「最美魚市場」露天燒烤吧開幕！270度無敵海景　吹風小酌超chill

▲▼鼓山魚市場好望角露天燒烤吧。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲鼓山魚市場好望角露天燒烤吧即日起試營運。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

有全台最美魚市場稱號的「鼓山魚市場」，近日全新推出燒烤餐廳，可以遠眺85大樓、旗津夜景，被270度無敵海景環抱，畫面美不勝收。而藏身在酒店式公寓裡的「SS Bar春．宇宙星空酒吧」也推出全新菜單，享用餐點同時又能小酌。

鼓山魚市場占地超過600坪，曾視高雄第一座現代化魚市場，見證過哈瑪星最繁榮的時刻，舊有空間經過活化後，現在這裡能吃到新鮮海鮮、看夕陽、賞海景。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鼓山魚市場好望角露天燒烤吧。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼燒烤吧可賞夜晚的港景，自助選餐每串30元起。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼鼓山魚市場好望角露天燒烤吧。（圖／記者許宥孺翻攝）

夏夜小酌、吃燒烤是小確幸，鼓山魚市場好望角露天燒烤吧即日起開幕試營運，可以眺望85大樓及旗津夜景，搭配270度無敵海景美不勝收，自助選餐每串30元起，即日起至7月31日，入店用餐即贈啤酒乙罐。

▲高雄市首見「公寓式酒店」開箱直擊 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄酒店式公寓「御盟國際驛館」只租不賣 。（圖／記者許宥孺攝）

另一方面，高雄最美酒店式公寓「御盟國際驛館」主打只租不賣，號稱一卡皮箱就能搬進去，2房1廳房型最低月租要4萬元，雖然裏頭鍋碗瓢盆樣樣俱全，但是為了服務客戶，館內1-2樓規劃了「S・S・A・W春生夏・秋藏冬」4間餐廳，有甜點店、法式餐廳、輕食cafe與酒吧，滿足租客各種飲食需求。

▲▼「SS Bar春．宇宙星空酒吧」。（圖／御盟國際驛館提供）

▲「SS Bar春．宇宙星空酒吧」藏身於低調的建築大樓內，但裏頭裝潢前衛。（圖／御盟國際驛館提供）

▲▼「SS Bar春．宇宙星空酒吧」。（圖／御盟國際驛館提供）

▲「SS Bar」獲芬蘭Arch設計大獎Arch Design Award《室內設計金獎》。（圖／御盟國際驛館提供）

其中，「SS Bar春．宇宙星空酒吧」藏身在典雅建築外觀，但內部設計卻又十分前衛，今年4月先是獲得「德國iF設計大獎iF DESIGN AWARD」，緊接著6月又獲芬蘭Arch設計大獎Arch Design Award《室內設計金獎》，在餐廳美學、設計上屢獲國際大獎肯定。

▲▼「SS Bar春．宇宙星空酒吧」。（圖／御盟國際驛館提供）

▲▼「SS Bar春．宇宙星空酒吧」推出全新菜單。（圖／御盟國際驛館提供）

▲▼「SS Bar春．宇宙星空酒吧」。（圖／御盟國際驛館提供）

隨著疫情解封，朋友聚會模式也恢復共食，主廚Ryan率領團隊升級菜色，將菜單風格更改成偏向法式小酒館風格，餐點從晚上6點供應至11點，調酒及飲品提供至凌晨1點，若想聚餐享用美食後再續攤小酌不用再煩惱或找尋不同地點。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
快訊／小客車公墓旁自撞飛草叢　2人命危
鮮肉男星遭控「強壓硬上」！本人回應了
鬼金棒要漲了！老饕支持：照樣吃爆
快訊／大巨蛋工人不治身亡　北市勞動局要求局部停工
拳賽看點總整理！　Toyz：想把鐘培生肋骨打斷
已婚演員強抱舌吻女學員！噁邀多次上摩鐵
李坤城兒開罵林靖恩！　不爽靠爸「像吸血鬼」：一輩子廢人
快訊／513、517大停電原因曝光　台電4人遭彈劾、送懲戒法
直擊／木村妻來台零架子！ 　53歲少女模樣曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農夫挖到白骨突暴雨！小隊長喊：我知你有冤　「啪1聲」破案了

喜迎第230萬市民誕生！張善政：打造桃園成為年輕人首選城市

暑假拚了！中衛CSD送2萬元東京機票　華新醫材口罩混搭再打折

單身哥過超爽！已婚主管「最討厭你們這種人」　一票人看完都笑了

1日餐費100元！她曝悲慘生活「比底層還底層」：沒錢別生小孩

首屆蔬跑盃促環保永續 超馬老爹領跑 張麗善挺雲林向低碳

3生肖下半年「職場出現危機」！屬馬遇小人　這類人被騙錢財

LINE「5款超可愛貼圖」快下載！能爽用到明年

「開高速公路睡死」男友：定速很安全！她勸不聽...也睡著了

首創！首都客運1579路線「7／15起車上不收現金」　未來擬擴大實施

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

孫生挺酷炫「沒偷拍也沒違法」　一切「合意」..勸他：趕快出來講

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

拳賽前爆衝突！Toyz遭鍾培生賞巴掌　回揍被拉開..嗆：打那麼小力，娘炮

農夫挖到白骨突暴雨！小隊長喊：我知你有冤　「啪1聲」破案了

喜迎第230萬市民誕生！張善政：打造桃園成為年輕人首選城市

暑假拚了！中衛CSD送2萬元東京機票　華新醫材口罩混搭再打折

單身哥過超爽！已婚主管「最討厭你們這種人」　一票人看完都笑了

1日餐費100元！她曝悲慘生活「比底層還底層」：沒錢別生小孩

首屆蔬跑盃促環保永續 超馬老爹領跑 張麗善挺雲林向低碳

3生肖下半年「職場出現危機」！屬馬遇小人　這類人被騙錢財

LINE「5款超可愛貼圖」快下載！能爽用到明年

「開高速公路睡死」男友：定速很安全！她勸不聽...也睡著了

首創！首都客運1579路線「7／15起車上不收現金」　未來擬擴大實施

頭皮長痘痘「別再潤髮」　醫揭5消痘關鍵：流汗後用清水洗

台東兒童運動公園開箱！饒慶鈴：歡迎親子家庭暑假來放電

正妹護士懷孕7個月　親眼見「老公情纏新女友」心碎

你無法光用言語或打罵就打造出一個符合期待的孩子

防災避難包了嗎？　台南市民生百貨業者設置「防颱專區」

快訊／台南左鎮第一公墓旁...小客車自撞電桿飛草叢　2人命危

不放棄網羅林書豪！高景炎：不想贏球的球隊才不爭取

王金平挺侯友宜！150立委出席「厚友宜後援會」　便當菜色曝光

農夫挖到白骨突暴雨！小隊長喊：我知你有冤　「啪1聲」破案了

她想買「仁武大樓」被嘴爆　過來人一針見血點問題

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

生活熱門新聞

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

行人站斑馬線爽吃永和豆漿！騎士傻眼：該等你吃完？

30歲男腳臭爆！脫鞋驚見「腳上都是洞」恐怖原因曝

澎湖4萬1老闆「5星自誇」被抓包！裝遊客喊：CP值高

獨／基北區考生84%進公立學校「0分也上榜」　校長：減招刻不容緩

阿堂鹹粥變相漲價　老闆出面回應了

不只排骨！梁社漢「1主菜」也被推

12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆

夜市牛排店怎麼吃才專業？內行分享4步驟

5星座男「爛草莓性格」超玻璃心

8／1起禁止提供PLA免洗餐具

更多熱門

相關新聞

即／高雄騎士遭小貨車攔腰撞　命危送醫搶救

即／高雄騎士遭小貨車攔腰撞　命危送醫搶救

高雄市大寮區光明路今(5日)下午3點發生一起車禍，一部機車疑似闖紅燈，遭到一部小貨車攔腰撞上，男騎士當場沒了呼吸心跳，救護人員趕往現場後，緊急將騎士送往大東醫院急救。

月考讓特教生抄答案考87分！母淚訴：以為都學會

月考讓特教生抄答案考87分！母淚訴：以為都學會

警抄職業賭場　嬤搭火車1日樂賭下場慘

警抄職業賭場　嬤搭火車1日樂賭下場慘

男開車「度估」猛撞分隔島　整排號誌慘斷

男開車「度估」猛撞分隔島　整排號誌慘斷

醉男深夜帶鋸子闖工廠討2千　女報警

醉男深夜帶鋸子闖工廠討2千　女報警

關鍵字：

高雄鼓山魚市場好望角露天燒烤吧SS Bar御盟國際驛館

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪曉蕾驚爆西班牙插管急救！　「社群消失快1週」

快訊／阿雅「驗毒結果」出爐！

直擊炎亞綸露面「阿本相伴」！

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」

救我醫生！5億高中生死前買車　車牌號碼「9513」

台灣「九頭身女星」慘遭追債！

台電認證冷氣太多人吹錯！　一進門秒按「1功能」電費省爆

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

鮮肉男星翻車爆家暴！

更多

最夯影音

更多
七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲
館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面