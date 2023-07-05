通報蜂巢10天未摘除…婦慘遭虎頭蜂螫斃！宜蘭縣府國賠138萬確定

▲李婦遭虎頭蜂螫死，兒子痛斥通報蜂巢10天都未摘除。（圖／資料照，下同）

文／中央社

李姓婦人遭虎頭蜂螫致死，家屬主張，宜蘭縣政府接獲通報電桿有蜂巢，卻怠於執行通知斷電、摘除及設警示標誌，提起國賠。高院更一審今天判縣府賠償家屬新台幣138萬餘元確定。

死者家屬提告主張，宜蘭市慈航路500巷某房屋附近的高壓電桿上有虎頭蜂巢，宜蘭縣政府消防局接獲民眾於108年6月29日通報後，縣政府農業處雖派員到場，惟未立即摘除，也未另為任何處置，導致李姓婦人未見任何警示，誤入虎頭蜂攻擊範圍遭蜂螫致死。

一審及二審都認為，縣府可依個案情況裁量有無「即時處置之必要」，現場人員當下判斷沒有立即人命危害，且需台電公司配合斷電、無法立即摘除並無怠於執行職務，因不符國賠要件，判決家屬敗訴，但遭最高法院廢棄發回。

高院更一審審理後認為，農業處公務員108年6月29日經委外公司告知，已知悉應即通知台電公司進行斷電。但農業處未考量虎頭蜂有立即人命危害危險性，遲至108年7月2日通知台電公司斷電。

更一審指出，台電公司雖依停電流程排定108年7月9日晚間8時至9時暫停供電，以進行蜂巢摘除作業，但李姓婦人在108年7月9日上午即因蜂螫事故身亡，宜蘭縣政府所屬公務員怠於執行通知職務，致蜂螫事故死亡，應負賠償責任。

更一審指出，農業處知悉蜂巢的存在，屬社會生活風險源之一，應予立即處理；當天雖因台電公司須先斷電才可摘除蜂巢，但農業處也應依規定，於蜂巢警戒範圍設置警示標誌提醒民眾，卻未即時為必要處置，積極防止本件危險發生，屬於怠於執行職務。

更一審判決，宜蘭縣政府應賠償喪葬費38萬7000元、精神慰撫金100萬元，共計138萬7000元，全案確定。