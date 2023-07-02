快訊／月眉坑步道4登山客遭土蜂螯驚逃　2義消救人也被螯傷

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭傳出土蜂螯傷人意外，7名大人2名小孩，2日下午2時許，在礁溪月眉坑步道登山健行時，不慎遭土蜂群起攻擊，大人小孩驚恐逃避，其中3名大人1名小孩，被螯傷，宜蘭消防局獲報派員上山救人時，有2外義消也被螯傷，目前，據了解，遭土蜂攻擊6人，意識均清楚。

▲義消護送遭土蜂螯傷的1名小孩及3名大人下山。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭消防局表示，2日下午2時20分接獲民眾報案，一行9人（含7名大人，2名小孩）在礁溪鄉月眉坑步道健行時，遭受蜂群攻擊，有4個人被蜂螫傷，意識清楚，但出現頭暈不適症狀。消防局獲報後，立即派遣礁溪、宜蘭消防分隊，出動7名消防人員、20名義消、2輛救護車前往救援，於下午3時24分接觸受傷民眾，無生命安全之虞。

消防局救災人員於2日下午2時50分左右到達現場，到場後因為蜂群仍於現場徘徊，救災人員由步道下切水路試圖接近，於下午3時24分接觸報案民眾，現場確認受傷人員為3名大人1名小孩，人員意識清楚，將由救災人員協助送醫，並通知農業處聯繫捕蜂人員前往現場處置蜂窩，確保遊客生命安全。另外現場亦有2名義消遭受蜂螫，已下山先行就醫。

夏日到來，山區蜂群、蛇類等活動較為頻繁，消防局呼籲民眾，出遊時需注意周邊狀況，盡量穿著淺色衣物，身上不噴灑香水，遇到蜂巢應繞道或更改路徑，蜂群攻擊時，迅速、冷靜離開，勿作大幅度動作刺激蜂群，若有受傷應迅速就醫，有任何狀況隨時撥打119，救災救護指揮中心將聯繫相關人員前往處置，確保民眾生命財產安全。