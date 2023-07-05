快訊／賴清德公布超艱困區4人選　嘆「非常難打」：願扛責充滿感激

▲民進黨主席賴清德今天公布最新立委提名名單。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德5日宣布艱困選區佈局，徵召花蓮縣議員張美慧、連江縣黨部主委李問、宜蘭縣黨部主委陳俊宇、基隆市議員鄭文婷參選立委。賴感慨地說，對於張願意扛起重責大任，面對花蓮縣國民黨所提名的候選人，「充滿感激啦」；他更透露曾欲延攬李問重回中央黨部遭婉謝，這位年輕人值得馬祖父老鄉親疼惜。

民進黨中執會今天通過，宜蘭縣徵召正國會縣黨部主委陳俊宇，與國民黨縣議員黃琤婷、民眾黨不分區立委陳琬惠「三咖督」；花蓮縣提名已故花蓮市長田智宣遺孀、議會黨團總召張美慧，挑戰國民黨老將傅崐萁；基隆市擬徵召初選排名第二的市議員鄭文婷，與基層實力雄厚的國民黨前副議長林沛祥競爭；連江縣則將再度徵召黨部主委李問再戰，挑戰國民黨立委陳雪生連任。

賴清德今天下午親自主持記者會，他表示，民進黨推動第五波民主大聯盟作業程序，推薦4名優秀的候選人。他表示，鄭文婷本身是執業20幾年的律師，非常注重弱勢民眾的權益，同時也曾經是前立委王拓的助理，推動環境保護、弱勢照顧、多元價值的工作，在她的問政當中，可以看到她的理想性。

賴清德表示，他要推薦擔任宜蘭縣議會黨團總召的陳俊宇，他從代表開始選起，之後進入宜蘭縣議會，是關心在地、內心有故鄉的民意代表，這麼多年來深耕基層，贏得宜蘭縣各地的肯定和支持。

對於在花蓮縣提名張美慧，賴清德表示，「充滿感激啦」，張願意扛起這個重責大任，身為黨主席是充滿感激，因為花蓮縣這場選舉非常難打，是艱困中的艱困，要面對國民黨所提名的候選人，坦白講，是相當艱辛的一個工作，而張勇敢承擔，接棒花蓮傳奇田智宣的工作，一直在基層深耕、關心民眾，這次決定扛起責任，還是因為內心放不下花蓮這塊土地，她願意與希望花蓮改變的父老鄉親站在一起，也希望她一切順利。

最後，賴清德肯定李問說，連江縣是「艱困中的艱困」，但是李問相當不容易，5年前隻身來到對民進黨來說最困難的馬祖，經過5年深耕，好不容易已經開出一朵小花，用民進黨籍參選代表竟然也得到鄉親支持，上次李問參選立委與縣長時，推出「淡菜」、「大黃魚」作戰，利用競選過程行銷馬祖特產。

賴清德透露，「我曾經問他說，5年了，是不是真的還要投入在馬祖？要不要回到黨中央來？或是來到競選總部？他一口婉拒」，後來發現，李問心在馬祖，因為他聽了許許多多鄉親的聲音，希望馬祖有一個好的未來。他說，他懇切地拜託馬祖的父老鄉親：「這位年輕人值得你們疼惜，民進黨也把他奉獻給馬祖的父老鄉親，敬請你們栽培他、支持他，跟他一起合作，讓馬祖未來越來越好」。