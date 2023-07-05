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鄭文燦與原子少年熱舞落拍！號召10萬青年用文化幣看表演

▲鄭文燦與原子少年熱舞時落拍，意外有「笑」果。（影／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

文化成年禮金「文化幣」自6月6日開放至今，領取人數達62萬，抵用金額破2億。其中堪稱疫情下重災戶的表演藝術產業，總計賣出1.5萬席，抵用金額達到2600萬。今（5）日文化部特別釋出行政院副院長鄭文燦與原子少年令宇辰KK、羅奕傑Bobo熱舞影片，鄭文燦舞步「落拍」相當有笑果，同時也立下「10萬青年看表演」目標。

▲▼與原子少年羅奕傑Bobo、令宇辰KK熱舞，鄭文燦「掉漆」落拍，共同號召10萬青年用文化幣看表演。（圖／文化部）

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▲鄭文燦與原子少年熱舞時「掉漆」落拍，意外有「笑」果，共同號召10萬青年用文化幣看表演。（圖／文化部）
 
此波「文化幣」宣傳影片，特地邀請從近年最夯的選秀節目《原子少年》出身的令宇辰KK、羅奕傑Bobo，與黎明技術學院學生共同帶來《原來的少年》舞蹈演出。鄭文燦特別參與拍攝，當天更在緊湊行程中，抽出40分鐘空擋。

一進場，鄭文燦馬不停蹄地拔掉嚴肅的領帶，直接從0開始學習舞蹈動作；雖然僅是8拍的動作，對於平常沒跳舞習慣的人來說，還是不容易的事。不過他在不到20分鐘的時間就完成場景走位、練習，2次完成拍攝，雖然還是小落拍，還忘了最重要的禮金發放日，但也造成意外「笑」果。

▲▼與原子少年羅奕傑Bobo、令宇辰KK熱舞，鄭文燦「掉漆」落拍，共同號召10萬青年用文化幣看表演。（圖／文化部）

▲▼鄭文燦與原子少年羅奕傑Bobo、令宇辰KK熱舞。（圖／文化部）

▲▼與原子少年羅奕傑Bobo、令宇辰KK熱舞，鄭文燦「掉漆」落拍，共同號召10萬青年用文化幣看表演。（圖／文化部）
 
文化成年禮金可以看國片、到博物館、逛獨立書店，更可以「相揪進劇場看表演」，只要看到「本店可使用文化幣」標示的藝文消費點，都可使用。鄭文燦鼓勵，不管青年朋友選擇是什麼，最重要的是「用文化成年禮金，接近文化」。
 
此次一起擔綱演出的原子少年令宇辰KK、羅奕傑Bobo，對於此次進入兩廳院大廳演出特別有感，「我們讀高中時，都是在兩廳院外面的長廊練舞」，能從外面走進這個表演藝術的最高殿堂跳舞，「真的太不可思議了」。

而他們會把文化幣用在哪裡？兩人異口同聲的說，一定會鼓勵身邊的朋友優先使用在「看表演」，因為不僅是對自己課業有幫助，更是用行動支持與自己同樣在表演藝術領域努力的夥伴，「也許有一天站在舞台上的就是我們自己」。

▲▼與原子少年羅奕傑Bobo、令宇辰KK熱舞，鄭文燦「掉漆」落拍，共同號召10萬青年用文化幣看表演。（圖／文化部）

▲鄭文燦號召10萬青年用文化幣看表演。（圖／文化部）
 
文化部表示，成年禮金加碼推出「青年席位」由國表藝三場館、各縣市表演場館及表演團隊共同響應，青年席位使用成年禮金文化幣點數全額支付，即可以「5折或5折以下」優惠價格購入演出票券。

目前推出的節目相當多元且包含許多熱門演出，如票數已所剩不多的全本音樂劇《貓》CATS、《丞相，起風了！》、《叫我林彩香!》我的婆婆怎麼那麼可愛前傳、《職男人生3-達成激笑》等。更多青年席位及表演藝術演出訊息，可至文化幣官網、APP或各售票平台，邀請青年朋友一起響應「10萬青年看表演」。

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