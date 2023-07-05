國防大學所長「偷吃小17歲女學生」！校方回應了：暫停職務並調查

▲國防大學所長賴智明遭爆與學生發展不倫戀。（圖／翻攝國防大學官網）

文／中央社

媒體今天報導，國防大學已婚上校所長賴智明疑與女學生婚外情。國防大學回應，已啟動調查並暫停賴智明職務，如確涉有不當，將依規定辦理，絕不寬貸。

「鏡週刊」報導，已婚的國防大學資源管理及決策研究所上校所長賴智明，疑似與少校女學生發生婚外情。

國防大學上午發布新聞稿指出，已成立專案小組啟動調查，並先暫停賴智明職務。

國防大學強調，後續將秉「毋枉毋縱」原則釐清案情，如確涉有不當，將依規定辦理，絕不寬貸。