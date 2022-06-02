國防大學遠距教學赫見2男女「活春宮」　3同學側錄外流下場曝

▲國防大學一對男女學生，在遠距教學時，意外洩漏私密影片。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

國防大學一對男女學生，在去年疫情三級警戒期間，學校實施網路遠距離視訊線上課程時，在住處進行性行為，未料錄影鏡頭沒關閉，活春宮畫面就在上課中的960多人面前上演，其中3名理工學院的學生將影像翻拍轉傳供他人觀看，台中地院依妨害風化罪，分別判處拘役40日、40日及10日。可上訴。

判決書指出，郭姓、賴姓、鄭姓等3人，是國防大學理工學院學生（尚不具現役軍人身分），國防大學於去年7月19日上午8時至12時，實施網路遠距視訊「作戰間通信系統操作保養與運用」線上課程，學生約有960餘人，賴等3人各自在台中、台南及屏東的住家用筆電上課。

郭等人上課時發現，有一對男女同學因視訊虛擬背景設定不當，2人性行為過程經由鏡頭網路傳送到課程平台，進而使用手機、電腦錄影及截圖相關畫面，再傳給其他和同學的LINE群組，雖郭等3人隨即驚覺不妥將影像收回，但不雅影片卻已外流。後來3人經國防大學委託國防部最高軍事法院做內部調查，去年8月3日主動到桃園憲兵隊自首。

3人向檢察官坦承翻拍，但辯稱無散布猥褻影像犯意，是「要跟大家講有這件事」、「看要怎麼處理」、「覺得這事很誇張」，且傳出之後就馬上將影片收回，檢方偵結依妨害風化罪嫌將3人起訴。

法官審酌，3人行為危害社會善良風俗，但考量3人年紀尚輕，並無前科，素行良好，因一時思慮未周而散布影片，但很快發現所為不當，立刻於LINE群組中將影像、擷圖收回，犯後也坦承所為，分別依散布猥褻影像罪，各判處拘役40、40日與10日，可易科、可上訴。