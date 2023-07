賴清德投書外媒拋「和平4支柱」　綠委：延續蔡英文國安政策立場

▲民進黨總統參選人賴清德。(圖/記者黃克翔攝)



記者杜冠霖/台北報導

民進黨總統參選人賴清德5日以「我保衛台海和平的計畫(My Plan to Preserve Peace in the Taiwan Strait)」為題,投書美國媒體《華爾街日報》,引發國內外關注。對此,民進黨立委羅致政5日表示,延續總統蔡英文路線,已證明被國際社會所支持的重大國安政策立場,這絕對是贏得國際認同與支持的重要條件。

賴清德則透過該篇投書,闡述重要政見「和平繁榮四大支柱(Four pillars for peaceand prosperity)」,包括:建立台灣的威懾力、經濟安全是國家安全、與全世界民主國家建立夥伴關係、穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

值得一提的是,賴清德在文中直指「中華民國」,他表示,面對著持續升高的軍事與經濟挑戰,維持務實及一致性的兩岸政策是自己的首要任務,將努力不懈地捍衛兩岸的現狀,因為維持兩岸現狀是符合中華民國與國際社會的最佳利益,他也不排除在對等、尊嚴且沒有先決條件下,與對岸展開對話。

對此,羅致政指出,國安政策的「延續性」及「一致性」,是賴清德向國際的重要宣示與承諾,賴清德這幾項重要的政策原則,也是自己過去一段時間以來,在接見外賓時,不斷對外強調的賴主席立場,也就是「延續性」(continuity)與「一致性」(consistency)。

羅致政表示,簡單說,延續總統蔡英文已證明被國際社會所支持的重大國安政策立場,同時保持政策的穩定而非翻來覆去,這絕對是贏得國際認同與支持的重要條件。

羅致政直言,在這個關鍵的時刻,台灣需要一個成熟、穩重、負責任的國家領導人,賴清德絕對是最佳的不二人選!

民進黨立委林宜瑾也表示,比起對手喊支持九二共識、卑躬屈膝討好中國,賴清德提出強健國格的願景,強化台灣國防、經濟、外交能力,頂天立地撐起台灣,誰才能真正領導台灣走向世界高下立判。

林宜瑾直言,賴清德在獲民進黨提名參選總統時就喊出團結、自理、和平三大民主行動,現在又進一步提出和平四大支柱,從正式參選至今的兩岸政策明確,不跟極權中國靠攏。

林宜瑾指出,反觀侯友宜論述模糊,到現在支持九二共識承認一中,柯文哲立場左右搖擺,還想要重啟服貿,走民主回頭路,「讓我不禁想問,我們到底是要選哪一年的總統?」

林宜瑾表示,如同賴清德所說,2024選戰是民主與專制的抉擇,「我認為,賴清德是能帶領台灣持續進步的唯一選項,相信人民眼睛雪亮,必定可以用選票一起挺台灣,抬頭挺胸走向未來。」