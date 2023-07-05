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賴清德投書外媒拋「和平4支柱」　綠委：延續蔡英文國安政策立場

▲▼ 賴清德主持民進黨立委提名記者會-賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德5日以「我保衛台海和平的計畫（My Plan to Preserve Peace in the Taiwan Strait）」為題，投書美國媒體《華爾街日報》，引發國內外關注。對此，民進黨立委羅致政5日表示，延續總統蔡英文路線，已證明被國際社會所支持的重大國安政策立場，這絕對是贏得國際認同與支持的重要條件。

賴清德則透過該篇投書，闡述重要政見「和平繁榮四大支柱（Four pillars for peaceand prosperity）」，包括：建立台灣的威懾力、經濟安全是國家安全、與全世界民主國家建立夥伴關係、穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

值得一提的是，賴清德在文中直指「中華民國」，他表示，面對著持續升高的軍事與經濟挑戰，維持務實及一致性的兩岸政策是自己的首要任務，將努力不懈地捍衛兩岸的現狀，因為維持兩岸現狀是符合中華民國與國際社會的最佳利益，他也不排除在對等、尊嚴且沒有先決條件下，與對岸展開對話。

對此，羅致政指出，國安政策的「延續性」及「一致性」，是賴清德向國際的重要宣示與承諾，賴清德這幾項重要的政策原則，也是自己過去一段時間以來，在接見外賓時，不斷對外強調的賴主席立場，也就是「延續性」（continuity)與「一致性」（consistency)。

羅致政表示，簡單說，延續總統蔡英文已證明被國際社會所支持的重大國安政策立場，同時保持政策的穩定而非翻來覆去，這絕對是贏得國際認同與支持的重要條件。

羅致政直言，在這個關鍵的時刻，台灣需要一個成熟、穩重、負責任的國家領導人，賴清德絕對是最佳的不二人選！

民進黨立委林宜瑾也表示，比起對手喊支持九二共識、卑躬屈膝討好中國，賴清德提出強健國格的願景，強化台灣國防、經濟、外交能力，頂天立地撐起台灣，誰才能真正領導台灣走向世界高下立判。

林宜瑾直言，賴清德在獲民進黨提名參選總統時就喊出團結、自理、和平三大民主行動，現在又進一步提出和平四大支柱，從正式參選至今的兩岸政策明確，不跟極權中國靠攏。

林宜瑾指出，反觀侯友宜論述模糊，到現在支持九二共識承認一中，柯文哲立場左右搖擺，還想要重啟服貿，走民主回頭路，「讓我不禁想問，我們到底是要選哪一年的總統？」

林宜瑾表示，如同賴清德所說，2024選戰是民主與專制的抉擇，「我認為，賴清德是能帶領台灣持續進步的唯一選項，相信人民眼睛雪亮，必定可以用選票一起挺台灣，抬頭挺胸走向未來。」

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