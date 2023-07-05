　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「沒錢不怕被騙」提供帳戶給戰地男友　警勸：被列警示戶更麻煩

▲高姓女子受到網路愛情詐騙，欲開戶給戰地醫生男友使用。（圖／桃園警分局提供）

▲高姓女子受到網路愛情詐騙，欲開戶給戰地醫生男友使用。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

48歲高姓女子陷入網路愛情詐騙，認識1位「戰地醫生｣，打算提供帳號給對方滙款並來台見面，機警行員察覺有異通報警方並聯合阻詐，但高女自認戶頭只剩零錢完全不怕被騙，警方則勸她，一旦淪為警示帳戶成詐團幫凶誤觸法網，將比騙錢更麻煩，她才驚覺後果嚴重，立即放棄開戶念頭。

▲行員與警方聯手勸說，讓她放棄開戶念頭。（圖／桃園警分局提供）

▲行員與警方聯手勸說，讓她放棄開戶念頭。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局大樹派出所昨日13時接獲轄區金融機構通報，有民眾疑似遭詐騙欲開通舊帳戶及補發存摺，請員警到場協助。員警到場了解，該位高小姐(泰國籍已歸化本國)準備重新開通許久未使用的帳戶並申請補發存簿，但行員詢問時她卻支吾其詞，經員警詳細詢問，她表示透過交友軟體認識一位醫生，雙方感情進展很快，對方表示想到臺灣見面，但需要請她幫忙提供帳戶，之後會匯款給她，由高小姐幫忙安排機票、住宿等事宜，高小姐感覺對方不但有誠意還很體貼，於是準備提供帳戶給對方。

高女為了安全起見，她想開通久未使用的帳戶，因為戶頭內只剩零錢完全不怕被騙。當員警問對方是不是「戰地醫生｣？高小姐馬上愣住，從她反應員警已知答案，一旦淪為警示帳戶成詐團幫凶誤觸法網，當場勸告高小姐這是詐騙集團慣用手法，假借交友誘騙被害人匯款變成人頭帳戶，淪為詐騙集團幫兇誤陷法網，後續將面對戶頭被凍結、法律追溯等問題，比被騙錢還麻煩，高小姐一聽立即放棄開通帳戶的念頭。

ET快訊
新店逆子斬母頭顱！　舅舅：當兵回來好像中邪
銅鑼燒慘遭退貨爆紅！　店家：今早生意特別好
周玉蔻遭起訴！　張淑娟「再點名3人道歉」
快訊／北市警局長震怒！　撂重話：一次得罪所有人
快訊／黑人、范范告大牙　求償1千萬分案了！
視線死角！女過馬路　遭大貨車正面輾死
洪曉蕾「扁桃腺發炎」插管住ICU！快又急症狀曝　醫：會無法呼
快訊／國安局「中國武力犯台能力還不夠」　台海戰爭可能性不高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

5億高中生啤酒罐驗出麻藥「利多卡因」！律師提再議　檢方回應了

新店逆子斬頭顱…舅舅推測「弒母主因」！曝：當兵回來好像中邪

高美濕地3移工落海失聯！　同鄉帶啤酒衣物「香菸插飯」海邊祈禱

對首次見面女子公主抱！桃園男辯「我們很熟啊」下場曝

通報蜂巢10天未摘除…婦慘遭虎頭蜂螫斃！宜蘭縣府國賠138萬確定

炎亞綸案洩密風暴　送銅鑼燒還被退...北市警局長怒：得罪所有人

快訊／黑范夫妻告大牙求償1千萬...法院完成分案　將傳雙方出庭

槍殺台南安平角頭！「蝦米」蔡秉逸逃死　判無期徒刑定讞

防醫療暴力！　彰警示範「拍撞掰」3招...保障醫病生命安全

酒駕累犯欠罰款57萬耍賴　高雄男繼承土地遭拍賣

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

孫生挺酷炫「沒偷拍也沒違法」　一切「合意」..勸他：趕快出來講

蕭亞軒談無法回歸：我不是騙子！　證實恢單「佩服蔡依林不談戀愛」

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

5億高中生啤酒罐驗出麻藥「利多卡因」！律師提再議　檢方回應了

新店逆子斬頭顱…舅舅推測「弒母主因」！曝：當兵回來好像中邪

高美濕地3移工落海失聯！　同鄉帶啤酒衣物「香菸插飯」海邊祈禱

對首次見面女子公主抱！桃園男辯「我們很熟啊」下場曝

通報蜂巢10天未摘除…婦慘遭虎頭蜂螫斃！宜蘭縣府國賠138萬確定

炎亞綸案洩密風暴　送銅鑼燒還被退...北市警局長怒：得罪所有人

快訊／黑范夫妻告大牙求償1千萬...法院完成分案　將傳雙方出庭

槍殺台南安平角頭！「蝦米」蔡秉逸逃死　判無期徒刑定讞

防醫療暴力！　彰警示範「拍撞掰」3招...保障醫病生命安全

酒駕累犯欠罰款57萬耍賴　高雄男繼承土地遭拍賣

馬英九才誇名列前茅！侯友宜民調淪老四　她酸：可能前3名都算吧

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」　菜單有新規定！饕客怒：不吃了

台南公幼暑假延長照顧服務再升級　黃偉哲與幼兒園幼童互動

美連設半導體禁令仍難擋中　研調：中國成熟製程擴張仍強勢

沖繩知事參拜北京「琉球國墓地」　盼與中國友好持續下去

他髖關節痛！檢查「全身血管阻塞」　連開6次刀

狂打侯友宜！柯文哲LINE開「阿北小學堂」　談任內擴大「雙北捷運」

西蒙斯恐被交易到拓荒者　格林稱他沒變「只是少了信心」

遭諷「金小刀生鏽了」　金溥聰：生鏽的刀帶破傷風的細菌死更快

目睹酒駕肇逃！足球選手錄完節目全力衝刺　淋雨跑1公里抓犯人

上海地鐵上演活春宮！　小情侶忍不住摸奶嘿咻

社會熱門新聞

女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」

救我醫生！5億高中生死前買車　車牌號碼「9513」

人妻陽台擁吻公公　夫開門目擊崩潰

5億高中生命案驗出麻醉藥　乩身：祂自己處理的

國防大學所長偷情小17歲女學生！　不倫約會全直擊

新店逆子趁母吃飯從背後猛砍！砍下頭才停手

昨日加班今日失業　雞湯塊大廠傳惡意解雇

獨腿女等電梯挨罵！保全：殘障不代表一切

炎亞綸案被洩密！　婦幼警帶甜點向檢方致歉

5億高中生命案啤酒罐有麻醉藥　中檢：受汙染導致

5億高中生命案　不只啤酒罐驗出麻醉藥

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

前中姐贏了！周玉蔻蔡玉真烏龍爆料遭起訴

黑范夫妻告大牙求償千萬　法院分案

更多熱門

相關新聞

男友逼多人運動　女大生酒醒崩潰

男友逼多人運動　女大生酒醒崩潰

國外一名20歲女大生投書指出，儘管她與23歲男友的感情關係不錯，但他卻對兩人閨房情趣感到無聊，想邀請別人一起加入，還不斷針對此事向她施加壓力，「因為我太愛他，所以我同意了。」在這之後，男友從酒吧帶回另外3人喝酒、玩遊戲，接著與她發生性關係，對於這一夜發生的事情，她是想忘記卻忘不了。

男友單膝下跪！丹妮婊姐怕爆：好日子要結束了

男友單膝下跪！丹妮婊姐怕爆：好日子要結束了

男友一直炸屎「做愛也肚子痛」　妹子怒分手

男友一直炸屎「做愛也肚子痛」　妹子怒分手

幫上司性侵脫罪瞎掰「她怕男友發現種草莓」

幫上司性侵脫罪瞎掰「她怕男友發現種草莓」

她機場1舉動惹怒男友！網罵沒常識：個資會外洩

她機場1舉動惹怒男友！網罵沒常識：個資會外洩

關鍵字：

開帳戶戰地醫生男友比騙錢更麻煩

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪曉蕾驚爆西班牙插管急救！　「社群消失快1週」

快訊／阿雅「驗毒結果」出爐！

直擊炎亞綸露面「阿本相伴」！

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」

救我醫生！5億高中生死前買車　車牌號碼「9513」

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

鮮肉男星翻車爆家暴！

人妻陽台擁吻公公　夫開門目擊崩潰

30歲男腳臭爆！脫鞋驚見「腳上都是洞」恐怖原因曝

5億高中生命案驗出麻醉藥　乩身：祂自己處理的

更多

最夯影音

更多
七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲
館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面