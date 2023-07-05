「沒錢不怕被騙」提供帳戶給戰地男友　警勸：被列警示戶更麻煩

▲高姓女子受到網路愛情詐騙，欲開戶給戰地醫生男友使用。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

48歲高姓女子陷入網路愛情詐騙，認識1位「戰地醫生｣，打算提供帳號給對方滙款並來台見面，機警行員察覺有異通報警方並聯合阻詐，但高女自認戶頭只剩零錢完全不怕被騙，警方則勸她，一旦淪為警示帳戶成詐團幫凶誤觸法網，將比騙錢更麻煩，她才驚覺後果嚴重，立即放棄開戶念頭。

▲行員與警方聯手勸說，讓她放棄開戶念頭。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局大樹派出所昨日13時接獲轄區金融機構通報，有民眾疑似遭詐騙欲開通舊帳戶及補發存摺，請員警到場協助。員警到場了解，該位高小姐(泰國籍已歸化本國)準備重新開通許久未使用的帳戶並申請補發存簿，但行員詢問時她卻支吾其詞，經員警詳細詢問，她表示透過交友軟體認識一位醫生，雙方感情進展很快，對方表示想到臺灣見面，但需要請她幫忙提供帳戶，之後會匯款給她，由高小姐幫忙安排機票、住宿等事宜，高小姐感覺對方不但有誠意還很體貼，於是準備提供帳戶給對方。

高女為了安全起見，她想開通久未使用的帳戶，因為戶頭內只剩零錢完全不怕被騙。當員警問對方是不是「戰地醫生｣？高小姐馬上愣住，從她反應員警已知答案，一旦淪為警示帳戶成詐團幫凶誤觸法網，當場勸告高小姐這是詐騙集團慣用手法，假借交友誘騙被害人匯款變成人頭帳戶，淪為詐騙集團幫兇誤陷法網，後續將面對戶頭被凍結、法律追溯等問題，比被騙錢還麻煩，高小姐一聽立即放棄開通帳戶的念頭。