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芬園荔枝大爆發多10倍賣不出去！「價格崩了」農民想棄收

▲▼芬園荔枝大爆發多10倍賣不出去！「價格崩了」農民想棄收。（圖／彰化縣政府）

▲芬園荔枝大爆發，多10倍賣不出去！（圖／彰化縣政府）

記者許力方／綜合報導

彰化縣是全台荔枝第6大產區，其中芬園鄉的荔枝種植面積佔彰化縣近5成，為彰化最大宗產地，今年因氣候適宜，椿象防治有成，芬園鄉黑葉、糯米荔枝產量大豐收，市場供需失衡，造成價格下跌，有攤位老闆說，去年一斤80元今年只要50元，農民擔心價格崩跌，彰化縣府與芬園農會啟動收購作業。

農會指出，去年因為氣候異常，加上椿象危害，荔枝產量非常少，今年氣候穩定，且椿象少了，荔枝產量大爆發，是去年的10倍以上，導致荔枝嚴重滯銷，黑葉荔枝市價最低時3、4斤只要100元，甚至有農民想「棄收」，大呼「盤商把價格壓得死死，現在貨多、天氣熱，銷不出去」。

芬園農會因此啟動收購，以每公斤18元收購，再以每公斤12元轉賣給加工業者，即使買多賠多，也不希望價格崩盤。

彰化縣政府指出，全國荔枝種植面積約9640公頃，彰化荔枝種植面積874公頃，主要生產在芬園鄉、彰化市、社頭鄉、員林市、花壇鄉等地，其中芬園鄉荔枝種植面積佔彰化縣近5成，為彰化最大宗產地，國內市場以玉荷包、黑葉及糯米為主要種植品種，彰化主要生產為黑葉、糯米荔枝，目前玉荷包已進入產期尾聲，6至7月為黑葉及糯米荔枝盛產期。

▲▼芬園荔枝大爆發多10倍賣不出去！「價格崩了」農民想棄收。（圖／彰化縣政府）

▲▼芬園荔枝大爆發多10倍賣不出去！「價格崩了」農民想棄收。（圖／彰化縣政府）

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