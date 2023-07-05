醫師癌復發無藥可治！最新高科技 CAR-T細胞　回輸體內獲重生

▲成果發表會邀請恢復狀況良好的周紹賓（前左二）出席，慶祝重獲新生。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

結合了「基因療法」、「細胞療法」、「免疫療法」三大高科技醫療的特性，基因嵌合T細胞治療是近代癌症治療的最大突破之一，也是許多復發癌症病友的重生希望。2023年5月東部第一位接受此治療方式的淋巴癌病友周紹賓，在經過CAR-T細胞回輸滿一個月後，以全身正子斷層造影精密追蹤，已經完全看不到原本存在的癌細胞。7月4日上午，花蓮慈院細胞治療中心團隊舉辦成果發表會，並邀請恢復狀況良好的周紹賓出席，慶祝重獲新生。

2022年9月花蓮慈濟醫院與國際頂尖藥廠－諾華合作，引進歐美創新的癌症治療方式「CAR-T免疫細胞療法」( Chimeric Antigen Receptor T-cell；CAR-T)，CAR-T療法是一種已經獲得美國FDA核准，可應用於血癌、淋巴癌、多發性骨髓瘤等血液腫瘤疾病的治療方法。

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▲周紹賓說，將積極回到守護生命的崗位，自己也能以原有的專業幫助更多需要幫助的人。

幹細胞與精準醫療研發中心李啟誠主任表示，花蓮慈院首例的CAR-T治療，接受治療的病人正是曾在花蓮慈院影像醫學科服務的周紹賓醫師，周醫師在5年前被診斷罹患罕見淋巴癌併血癌，於2018年7月進行非親屬間異體造血幹細胞移植。不幸五年後，淋巴癌竟在2023年2月復發，重新檢驗認定是最困難的淋巴癌，稱做”Triple-hit lymphoma” 。醫療團隊評估，即使再次接受二度造血幹細胞移植其根治的機率仍非常渺茫，於是CAR-T成為他最後的希望。

▲花蓮慈濟醫院長林欣榮（右）致贈保健飲品祝福周紹賓平安健康。

免疫治療科副主任黃威翰說，周醫師2月復發的診斷為具有三重打擊表達的瀰漫性大B細胞淋巴癌，是三種不同的癌症基因最惡性的表達，這樣的淋巴癌在過去，世界上無藥可醫，現今有CAR-T治療，相對來說有一定的治癒成功機會。

在接受CAR-T治療前，周紹賓說，知道自己淋巴癌復發後，特別要感謝一直在身旁陪伴與照顧的妻子、慈濟醫療團隊的鍥而不捨與精湛的醫術、與許許多多識與不識的大德們對我愛心的鼓勵，自己不禁在心裡對菩薩許下了一個願望，若有幸重生，將積極回到守護生命的崗位，自己也能以原有的專業幫助更多需要幫助的人。

▲▼今年5月16日中午，由主治醫師黃威翰將製備過後的CAR-T細胞回輸進周紹賓醫師體內。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

周紹賓醫師說，再度復發時，醫療團隊與他討論，若是進行二次移植，存活率只有2%，機率非常非常低，人家說的九死一生都還有10%的機會，可是他只有2%。在所有可以做的治療都做完了，包含開刀、化療、標靶藥物治療、電療等等，CAR-T治療是他最後的希望。

為了昔日的同袍，花蓮慈濟細胞治療中心團隊在3月10日為周紹賓萃取出血液中原本戰力較弱的T細胞，經過花蓮慈院幹細胞研製中心精密的處理與冷凍，於3月27日透過專機送往諾華位於瑞士總部的實驗室，經過大約一個月的時間進行基因改造T細胞，製備成救命的活的藥物CAR-T細胞－Kymriah® （學名為Tisagenlecleucel），於4月24日運送回花蓮慈院。

關鍵的Kymriah®送達花蓮慈院後，為求謹慎醫療團隊特別安排周醫師在骨髓移植隔離病房中進行回輸程序。於5月16日中午，醫療團隊及幹細胞研製中心團隊接力，將CAR-T細胞出庫後送往二一東骨髓移植病房，經過解凍、核對等程序，由主治醫師免疫治療科副主任黃威翰將製備過後的CAR-T細胞回輸進周紹賓醫師體內。

完成回輸之後，經過基因改造戰力大為升級的CAR-T細胞進入體內，開始進行一連串的免疫反應，會攻擊身體內的癌症B細胞，而細胞在代謝過後會產生一些發炎反應，也就是俗稱免疫風暴的細胞激素釋放症候群（Cytokine release syndrome, CRS），所以，醫療團隊也為周紹賓進行Anti-IL-6療法。在細胞回輸過後滿一個月，周紹賓的嗜中性白血球、血色素、血小板數量都維持穩定，經過全身正子斷層造影PET檢查，周紹賓的體內已經看不見原先存在的腫瘤，體力逐漸恢復後，也可以在妻子的陪同下進行簡單的運動。

▲巴掌大小的小袋，擁有5.2億顆CAR-T細胞。

「感恩證嚴上人以及血液腫瘤，細胞治療、骨髓移植團隊，還有志工顏靜曦精神上的鼓勵。」周太太感動分享，謝謝花蓮慈院給他們兩次重生的機會，第一次感謝骨髓資料庫找到基因型全相合的捐贈者，完成造血幹細胞移植、第二次就是這次接受CAR-T治療，這兩次住院都很漫長，就像經歷一場馬拉松，還好一路上都有醫療團隊如家人般的照護，還有病房裡互相關心、鼓勵打氣的病友，讓這次的治療就像是一場奇蹟；先生再度復發時，很幸運花蓮慈院與諾華正開始合作，讓他有機會做CAR-T治療，非常感謝所有團隊，她說：「先生對醫療的熱愛我非常清楚，我也希望他康復之後，我們可以服務更多的病人。」

花蓮慈濟院長林欣榮表示，罹患癌症對病人、家屬甚至整個家庭來說，不論生理還是心理上都是沉重的負擔，所以，醫療團隊除了精進傳統的治療技術，也很努力的在為病人找到更新、更適合的治療方式，引進CAR-T治療，就是讓病人與家屬能在花蓮找到癌症治療的希望。

進行CAR-T治療，不僅僅是花蓮慈院細胞療法的重要使命，也是台灣醫療的重要里程碑。李啟誠主任說， CAR-T療法為一次性治療，T細胞回輸到病人體內時是活潑的，可持續在體內成長並產生抗癌作用，這對於血液腫瘤末期的病人來說根治率約可達到40%。尤其慈濟此次首例CAR-T治療，特別慎選病人在最佳時機點萃取T細胞，並在最強免疫時刻攻擊癌症敵軍，這對於國內醫界在應用細胞治療時將可帶來更多的啟發，期許未來大家共同攜手為困難的癌症病人帶來更多治療的希望。