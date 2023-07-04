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網紅醫暴打2孩100巴掌　衛福部說話了

▲當事小孩的生母還原網紅醫施暴過程。（圖／嘎老師Miss Ga、小孩生母授權提供）

▲小孩被打到整片臉瘀青。（圖／嘎老師Miss Ga、小孩生母授權提供）

記者陳俊宏／綜合報導

一名「三寶爸」小兒科醫師發文表示，因過於寵溺孩子，導致小孩生活自理能力出現問題，讓他開始嚴厲教育，包括打耳光等。當事小孩生母則指出，2名孩子各被打50幾個巴掌。對此，衛福部保護司長張秀鴛說，直接拳打腳踢就是兒少虐待，若調查屬實，根據《兒童及少年福利權益保障法》，可開罰施暴者6到60萬元，並公布姓名。

當事小孩生母接受網紅「嘎老師Miss Ga」訪問指出，孩子們從今年4月底就開始遭到父親暴力對待，其中11歲兒子、10歲兒子這次更是各被打了50幾個巴掌，整片臉瘀青，9歲女兒先前也被打過巴掌，而父親至今仍未表示任何歉意。

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桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心表示，這次當事人因10歲的二兒子沒有把便當盒洗乾淨，而對孩子有家暴情事，遭到小孩通報113。3名孩子告訴家防中心社工人員，爸爸要求他們把家庭生活瑣事和家務做好，如果未完成就會挨罰。

目前家防中心已介入處置，採取兩個措施，分別是孩子交付生母和阿公阿嬤照顧，以及後續將依《兒少法》對該名父親裁處強制性親職教育課程，並評估連結心理輔導、親子諮商等資源，協助降低該名父親親職教養壓力、修復親子關係，協助家人提供法律諮詢服務等。

張秀鴛則指出，根據《兒少法》第97條，原則上可罰6萬到60萬，同時公布施暴者的姓名跟名稱。她提到，直接拳打腳踢就是兒少虐待，也是家庭暴力，目前該案由家防中心調查處理中。

兒科醫學會也發布聲明表示，施暴即使可讓孩子產生短暫恐懼，長遠來看不僅會造成身心創傷，還可能影響腦部發育，造成永久性損傷。而當事醫師目前已關閉臉書。

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