網紅醫關臉書了！暴打2孩100巴掌　眾醫齊發聲

▲小孩被打到整片臉瘀青。（圖／嘎老師Miss Ga、小孩生母授權提供）



記者陳俊宏／綜合報導

一名育有3名小孩的小兒科醫師近日發文表示，因過於寵溺孩子，讓他開始嚴厲教育，包括打耳光等，引發議論，如今臉書已關閉。當事小孩生母指出，2名孩子各被打50幾個巴掌。對此，許多醫師紛紛發聲，「請堅持動口不動手，不然孩子將離我們遠去！」

「小劉醫師」劉宗瑀在臉書說，「最無辜的是受傷的孩子，除了肉體的傷，心裡的傷要怎麼修復呢。我們過不久時間就會停止關注這事，但這是孩子們一生要背負、回頭面對當事人的悲痛。」

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新竹馬偕急診外科主任白永嘉在臉書表示，受家暴的孩子帶來急診，那些傷痕，每個急診醫師和護理師看了都會非常痛的，更何況是孩子身上和內心的痛，「我們需要教養孩子，但可不可以不要用『毒打』的方式，急診室看到太多家暴的悲劇⋯⋯希望越來越少！」

▼網紅醫師關閉臉書。（圖／翻攝當事人臉書）



小兒科醫王韋力在臉書提到，這兩天關於「兒童體罰」的話題沸沸揚揚，長期以來許多研究都顯示，體罰或許有短期的效果， 但長期來說，對孩子與家庭都是負面影響，也有很多比體罰更有效的管教方式，「我不支持體罰，更斥責家暴！」

小兒科醫師巫漢盟也在臉書指出，「孩子是我們的骨肉、是國家的棟樑，雖然教養很辛苦，有時會內傷～但請堅持動口不動手，不然孩子將離我們遠去！」

當事醫師近日在臉書自曝，因過於寵溺孩子，導致上了到國小中、高年級，生活自理能力出現問題，讓他開始嚴厲教育，包括打耳光、用腳底板推倒罰跪中的孩子等，引發議論，如今臉書已關閉。

對此，當事小孩生母接受網紅「嘎老師Miss Ga」訪問指出，孩子們從今年4月底就開始遭到父親暴力對待，其中11歲兒子、10歲兒子這次更是各被打了50幾個巴掌，整片臉瘀青，9歲女兒先前也被打過巴掌，而父親至今仍未表示任何歉意。

▼劉宗瑀發文。（圖／翻攝劉宗瑀臉書）



▼白永嘉發文。（圖／翻攝白永嘉臉書）



嘎老師詢問當天案發細節，生母透露，當天2名兒子各被打了50幾個巴掌加上腳踹，父親在文中敘述孩子「做出不屑表情」，但其實是孩子們睡覺被叫起來很累，沒想到卻因此被加重處罰；隔天孩子們到安親班打給她，由她通報113，再由113報案。

生母指出，員警獲報後先到安親班檢查傷勢，回報後再到安親班帶走2名兒子，而她則是從台北趕至安親班帶女兒，再由安親班主任的陪同下到警局，「我到場時社工也到場做訪談，都訪談結束後，才由警方通知爸爸到場。」

嘎老師提到，有網友認為生父是因想要再婚，所以才用這種極端手段希望能轉移監護權。對此，生母說，前夫雖未向她提過監護權的事，但她認為確實有這樣的可能；而根據孩子們的說法，3、4月開始有阿姨晚上會來睡覺，前夫也已與對方登記結婚，不過前夫在施暴時，阿姨都在家裡的房間內，從來沒有阻止過。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。



▼王韋力發文。（圖／翻攝王韋力臉書）



▼巫漢盟發文。（圖／翻攝巫漢盟臉書）

