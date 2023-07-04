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18歲就能領！租屋補貼開跑　立委蔡培慧夜市擺攤親自為民眾申請

▲房屋租金補貼政策3日開跑，立委蔡培慧於夜市「擺攤」親自為民眾申請。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

▲房屋租金補貼政策3日開跑，立委蔡培慧於夜市「擺攤」親自為民眾申請。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2023年「300億元中央擴大租金補貼」於7月3日正式實施，符合條件者每月最高可領8000元，且18歲就能申請；立委蔡培慧為讓南投鄉親都能理解、善用政府美意，近日晚間在名間鄉、竹山鎮等地夜市「擺攤」，親自協助民眾申請。

蔡培慧7月1日和昨天分別會同名間鄉長陳翰立、竹山鎮長陳東睦在名間夜市擺攤，向民眾說明申請年齡下修至18歲，代表大一新生就能申請，即使南投有房子，在外縣市租屋也可申請，減輕租屋壓力；且單身青年（1.2倍）、結婚2年內新婚家庭（1.3倍）、育有未成年子女家庭1.4倍（每多一名多0.2倍）、經濟社會弱勢（1.2倍至1.4倍）等族群都能獲得金額加碼，補金補貼2000元至8000元，眾多鄉親都表示相當貼心。

▲房屋租金補貼政策3日開跑，立委蔡培慧於夜市「擺攤」親自為民眾申請。（圖／蔡培慧服務團隊提供）

蔡培慧表示，去年租金補貼開辦後，中央隨即修正政策缺失，因此今年度申請者只要附上租約，且舊戶只需補上新契約就可延續補貼，且不再訂定申請期限，採隨到隨辦，讓申辦時程更有彈性。

▲房屋租金補貼政策3日開跑，立委蔡培慧於夜市「擺攤」親自為民眾申請。（圖／蔡培慧服務團隊提供）

陳東睦表示，感謝中央的支持，減輕年輕族群的生活壓力，對鄉下外出求學、求職的新鮮人們都有一定程度的幫忙，對於外地來到竹山工作的青年朋友也有助益。

蔡培慧指出，300億元中央擴大租金補貼專案可採線上申請（https://has.cpami.gov.tw/house300e/）、郵寄/臨櫃申請，若有問題、電腦操作繁瑣，歡迎到服務處（南投市公園街100號）尋求協助；該服務團隊還將陸續在水里鄉、鹿谷鄉等地為鄉親申請租補助，除讓民眾更加熟知其內容，也藉此進行推廣，讓更多人可以受惠。

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