快訊／賴清德首投書外媒　提「和平繁榮4支柱」：維持務實兩岸政策

民進黨總統參選人賴清德5日以「我維護台海和平的方案(My Plan to Preserve Peace in the Taiwan Strait)」為題,投書美國媒體《華爾街日報》。他在文中闡述重要政見「和平繁榮四大支柱(Four pillars for peaceand prosperity)」,包括:建立台灣的威懾力、經濟安全是國家安全、與全世界民主國家建立夥伴關係、穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

賴清德今天投書外媒,該文章於美國時間7月4日下午4點左右刊登。賴清德透過該篇文章回顧,1996年台海飛彈危機,台海受到飛彈及實彈操演的威脅,商船進出因為中國的軍事野心而受到影響,「我下定決心,我有使命要參與台灣的民主,要保護這個新興的民主國家」,當時台灣經歷首次總統直選,北京卻想迫使台灣人民將選票投給專制政權所期望的候選人,所幸,那些北京所期待的候選人並未勝出,台灣的民主從此蓬勃發展。

賴清德表示,歷史總會重演,他發現自己的角色與當年維護台海安全的政治前輩一樣,「此時此刻,我對於捍衛台灣的和平穩定、民主成就以及兩岸現狀的決心與承諾堅定無比」,當今北京的軍事實力比過往強大,這幾年來,中國國家主席習近平企圖升高台海軍事衝突,「沒有人樂見一個具威脅性的中國,但這是我們面臨的現實」。

對於國際情勢,賴清德在文中闡述,過去幾年,全球力挺台海的和平穩定,俄國入侵烏克蘭警醒了國際社會:民主的脆弱性,若是沒有被適當地關注與照料,它可能枯萎凋零,甚至終結死亡。他強調,對民主的關照必須要從自家開始,「作為醫生,我從不會在沒有治療計畫的情況下醫治病人;而作為總統,我會執行和平繁榮的四大支柱,要洞悉當前台灣所面臨的挑戰,更要確保延續區域的穩定」。

賴清德在文中闡述「和平繁榮四大支柱」政見,他表示,首先,必須提升台灣的嚇阻力,使北京動用武力的成本增加,進而降低兩岸衝突的可能性,他會加速國防轉型,加強具成本效益、機動性及存活力的非對稱戰力,也將在部隊訓練、民防、資訊交換等方面,尋求與盟友間更進一步的交流。

第二,是經濟安全,賴清德表示,對中國貿易的依賴,使對岸有更多機會濫用經濟恫嚇的手段,未來他將致力於鞏固台灣的供應鏈安全,並透過貿易協定促成貿易多元化,同時支持國內創新產業,鬆綁不必要的法規,並保障台灣人民可以更公平地享受經濟發展的成果。

第三個支柱的核心,是與世界民主國家建立更強健的夥伴關係,賴清德說明,今年4月台灣派遣了全亞洲第一支醫療團隊到烏克蘭,同時也見證來自各國的國會議員、非政府組織、智庫、與政府代表紛紛到訪台灣,這些互訪與交流不僅有象徵意義,也強調了台海議題本質上具全球重要性,並且將台灣的未來與國際社會的民主國家緊密相連。

最後,賴清德表示,推動上述工作的前提,就是要有穩定且具有原則的兩岸領導力。他指出,近年來,北京因堅持習近平指稱是為邁向統一及符合一中原則的「九二共識」下,斷絕兩岸交流,解放軍對台灣、日本等國虎視眈眈,全球軍事緊張程度持續升高,「維持務實及一致性的兩岸政策是我的首要任務」;他將會努力不懈地捍衛兩岸的現狀,因為維持兩岸現狀是符合中華民國與國際社會的最佳利益,也將會以穩健的策略,帶領國家走過這顛簸詭譎的大浪,亦不排除在對等、尊嚴且沒有先決條件下,與對岸展開對話。

賴清德指出,現在所享受的民主與自由得來不易,絕對不能視為理所當然,「面對著這些挑戰,我對台灣的承諾,和27年前一樣明確堅定,我永遠都會選擇承擔責任、完成使命、關照他人,我永遠會選擇站在捍衛台灣民主成就的一方,我深信維持兩岸現狀是符合各方的最佳利益,我會竭盡所能致力於台灣人民與國際社會的和平與穩定」。