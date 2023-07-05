　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／賴清德首投書外媒　提「和平繁榮4支柱」：維持務實兩岸政策

▲▼ 賴清德主持民進黨立委提名記者會-賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

▲賴清德透過投書外媒，向國際傳達訊息。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德5日以「我維護台海和平的方案（My Plan to Preserve Peace in the Taiwan Strait）」為題，投書美國媒體《華爾街日報》。他在文中闡述重要政見「和平繁榮四大支柱（Four pillars for peaceand prosperity）」，包括：建立台灣的威懾力、經濟安全是國家安全、與全世界民主國家建立夥伴關係、穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

賴清德今天投書外媒，該文章於美國時間7月4日下午4點左右刊登。賴清德透過該篇文章回顧，1996年台海飛彈危機，台海受到飛彈及實彈操演的威脅，商船進出因為中國的軍事野心而受到影響，「我下定決心，我有使命要參與台灣的民主，要保護這個新興的民主國家」，當時台灣經歷首次總統直選，北京卻想迫使台灣人民將選票投給專制政權所期望的候選人，所幸，那些北京所期待的候選人並未勝出，台灣的民主從此蓬勃發展。

賴清德表示，歷史總會重演，他發現自己的角色與當年維護台海安全的政治前輩一樣，「此時此刻，我對於捍衛台灣的和平穩定、民主成就以及兩岸現狀的決心與承諾堅定無比」，當今北京的軍事實力比過往強大，這幾年來，中國國家主席習近平企圖升高台海軍事衝突，「沒有人樂見一個具威脅性的中國，但這是我們面臨的現實」。

對於國際情勢，賴清德在文中闡述，過去幾年，全球力挺台海的和平穩定，俄國入侵烏克蘭警醒了國際社會：民主的脆弱性，若是沒有被適當地關注與照料，它可能枯萎凋零，甚至終結死亡。他強調，對民主的關照必須要從自家開始，「作為醫生，我從不會在沒有治療計畫的情況下醫治病人；而作為總統，我會執行和平繁榮的四大支柱，要洞悉當前台灣所面臨的挑戰，更要確保延續區域的穩定」。

賴清德在文中闡述「和平繁榮四大支柱」政見，他表示，首先，必須提升台灣的嚇阻力，使北京動用武力的成本增加，進而降低兩岸衝突的可能性，他會加速國防轉型，加強具成本效益、機動性及存活力的非對稱戰力，也將在部隊訓練、民防、資訊交換等方面，尋求與盟友間更進一步的交流。

第二，是經濟安全，賴清德表示，對中國貿易的依賴，使對岸有更多機會濫用經濟恫嚇的手段，未來他將致力於鞏固台灣的供應鏈安全，並透過貿易協定促成貿易多元化，同時支持國內創新產業，鬆綁不必要的法規，並保障台灣人民可以更公平地享受經濟發展的成果。

第三個支柱的核心，是與世界民主國家建立更強健的夥伴關係，賴清德說明，今年4月台灣派遣了全亞洲第一支醫療團隊到烏克蘭，同時也見證來自各國的國會議員、非政府組織、智庫、與政府代表紛紛到訪台灣，這些互訪與交流不僅有象徵意義，也強調了台海議題本質上具全球重要性，並且將台灣的未來與國際社會的民主國家緊密相連。

最後，賴清德表示，推動上述工作的前提，就是要有穩定且具有原則的兩岸領導力。他指出，近年來，北京因堅持習近平指稱是為邁向統一及符合一中原則的「九二共識」下，斷絕兩岸交流，解放軍對台灣、日本等國虎視眈眈，全球軍事緊張程度持續升高，「維持務實及一致性的兩岸政策是我的首要任務」；他將會努力不懈地捍衛兩岸的現狀，因為維持兩岸現狀是符合中華民國與國際社會的最佳利益，也將會以穩健的策略，帶領國家走過這顛簸詭譎的大浪，亦不排除在對等、尊嚴且沒有先決條件下，與對岸展開對話。

賴清德指出，現在所享受的民主與自由得來不易，絕對不能視為理所當然，「面對著這些挑戰，我對台灣的承諾，和27年前一樣明確堅定，我永遠都會選擇承擔責任、完成使命、關照他人，我永遠會選擇站在捍衛台灣民主成就的一方，我深信維持兩岸現狀是符合各方的最佳利益，我會竭盡所能致力於台灣人民與國際社會的和平與穩定」。

ET快訊
人妻陽台擁吻公公：只是安慰！　夫目擊崩潰
仔仔告別式撞期「趙小僑女兒抓周日」　賴薇如：沒想到妳最早離開
5億高中生死前買新車　車牌「9513」恐怖巧合
女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」
炎亞綸翻車！阿本相伴全直擊　警戒四周狀態曝光
5億高中生命案驗出麻醉藥　乩身：祂自己處理的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨派政治新星4年前就Me Too　前女友控「至少4女受害」

快訊／賴清德首投書外媒　提「和平繁榮4支柱」：維持務實兩岸政策

「沒有反對兵役延長1年」　侯友宜：我反對的是3+1兵役政策

賴清德投書華爾街日報　提出「和平繁榮四大支柱」

警大警專成功嶺服役結訓　役政署期勉不畏艱難為民服務

北市老屋20萬棟都更要等189年　許淑華拋3手段喊話加速

侯友宜兵役急轉彎！柯文哲酸「風向不對就改口」　對國防失去理性判斷

妻擁103間套房引爭議　侯友宜無奈「又來了」：財產申報都公開透明

傅崐萁明晚傳缺席「立委後援會」　侯友宜：到不到場都很支持我

兵役政策急轉彎因美方壓力？　侯友宜：講得非常清楚「有一條件」

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

孫生挺酷炫「沒偷拍也沒違法」　一切「合意」..勸他：趕快出來講

蕭亞軒談無法回歸：我不是騙子！　證實恢單「佩服蔡依林不談戀愛」

擅用高捷照宣傳被本人警告　澎湖4萬1餐廳老闆：我沒看

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

物理系教授幽默示範實驗　邊做靜電氣球邊講幹話！

獨派政治新星4年前就Me Too　前女友控「至少4女受害」

快訊／賴清德首投書外媒　提「和平繁榮4支柱」：維持務實兩岸政策

「沒有反對兵役延長1年」　侯友宜：我反對的是3+1兵役政策

賴清德投書華爾街日報　提出「和平繁榮四大支柱」

警大警專成功嶺服役結訓　役政署期勉不畏艱難為民服務

北市老屋20萬棟都更要等189年　許淑華拋3手段喊話加速

侯友宜兵役急轉彎！柯文哲酸「風向不對就改口」　對國防失去理性判斷

妻擁103間套房引爭議　侯友宜無奈「又來了」：財產申報都公開透明

傅崐萁明晚傳缺席「立委後援會」　侯友宜：到不到場都很支持我

兵役政策急轉彎因美方壓力？　侯友宜：講得非常清楚「有一條件」

AI浪潮！南科半導體產業聚落成型　近「園區3分鐘」成購屋首選價值

你累了嗎？男開車「度估」猛衝分隔島　整排交通號誌慘被撞斷

4星座大器晚成　40歲開始走上巔峰

台版奪魂鋸！高雄醉男深夜闖工廠討債2千　女嚇壞急報警　　

ETF吃到AI變飆股！2檔今年漲破60%　選股大補帖在這

美國國慶日憾事！　南加州小飛機墜毀1死3傷

教士「背靠背開轟」痛擊　大谷翔平5局失5分平本季最慘紀錄

偷情小17歲女學生「國防大學教授」惡行起底　買菸用公費

時隔9年再回歸！《黑執事》宣布推出新系列動畫、CloverWorks操刀

獨派政治新星4年前就Me Too　前女友控「至少4女受害」

主人對著小烏龜打招呼　牠看見後熱情揮手回禮

政治熱門新聞

北市老屋20萬棟都更要等189年　許淑華拋3手段喊話加速

賴清德首投書外媒　提「和平繁榮4支柱」

警大警專成功嶺服役結訓　役政署期勉不畏艱難為民服務

賴清德投書華爾街日報　提出「和平繁榮四大支柱」

館長716遊行穩了　鄉民：上看10萬

侯兵役轉彎！柯酸：風向不對就改口

侯友宜：我反對的是3+1兵役政策

獨派政治新星4年前就Me Too　前女友控「至少4女受害」

侯友宜喊「兵役4個月」後急轉彎　綠委批出爾反爾：真的是天兵

妻擁103間套房引爭議　侯友宜無奈「又來了」：財產申報都公開透明

黃國昌擁23筆土地　居住正義喊假的

鄭正鈐欠債1500萬被判還　邱顯智曝債主是15億吸金案主謀

談垃圾問題　柯文哲再嗆：垃圾不分藍綠

高嘉瑜曬與他合照點名「國民黨阿姨」　李彥秀反嗆：選情果然告急

更多熱門

相關新聞

賴清德投書華爾街日報　提出「和平繁榮四大支柱」

賴清德投書華爾街日報　提出「和平繁榮四大支柱」

民進黨主席暨2024總統參選人賴清德今天投書「華爾街日報」，闡明其重要政見「和平繁榮四大支柱」（Four pillars for peace and prosperity）。

侯兵役轉彎！柯酸：風向不對就改口

侯兵役轉彎！柯酸：風向不對就改口

妻擁103間套房引爭議　侯友宜無奈「又來了」：財產申報都公開透明

妻擁103間套房引爭議　侯友宜無奈「又來了」：財產申報都公開透明

傅崐萁明晚傳缺席「立委後援會」　侯友宜：到不到場都很支持我

傅崐萁明晚傳缺席「立委後援會」　侯友宜：到不到場都很支持我

兵役政策急轉彎因美方壓力？　侯友宜：講得非常清楚「有一條件」

兵役政策急轉彎因美方壓力？　侯友宜：講得非常清楚「有一條件」

關鍵字：

民進黨賴清德2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

30歲男腳臭爆！脫鞋驚見「腳上都是洞」恐怖原因曝

房東換冷氣！她「回家1幕更傻眼」慘噴8500元

MeToo受害女星將正式提告「金曲男歌手」！

新店逆子趁母吃飯從背後猛砍！砍下頭才停手

黑澀會美眉常去黑人家「她還留睡衣」！　小S曝范范態度

網曝4萬1老闆與高捷「合照來源」傻眼

人妻陽台擁吻公公　夫開門目擊崩潰

炎亞綸案被洩密！　婦幼警帶甜點向檢方致歉

國防大學所長偷情小17歲女學生！　不倫約會全直擊

鮮肉男星翻車爆家暴！

更多

最夯影音

更多
七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲
館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面