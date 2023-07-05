快訊／賴清德首投書外媒　提「和平繁榮4支柱」：維持務實兩岸政策

▲賴清德透過投書外媒，向國際傳達訊息。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德5日以「我維護台海和平的方案（My Plan to Preserve Peace in the Taiwan Strait）」為題，投書美國媒體《華爾街日報》。他在文中闡述重要政見「和平繁榮四大支柱（Four pillars for peaceand prosperity）」，包括：建立台灣的威懾力、經濟安全是國家安全、與全世界民主國家建立夥伴關係、穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

賴清德今天投書外媒，該文章於美國時間7月4日下午4點左右刊登。賴清德透過該篇文章回顧，1996年台海飛彈危機，台海受到飛彈及實彈操演的威脅，商船進出因為中國的軍事野心而受到影響，「我下定決心，我有使命要參與台灣的民主，要保護這個新興的民主國家」，當時台灣經歷首次總統直選，北京卻想迫使台灣人民將選票投給專制政權所期望的候選人，所幸，那些北京所期待的候選人並未勝出，台灣的民主從此蓬勃發展。

賴清德表示，歷史總會重演，他發現自己的角色與當年維護台海安全的政治前輩一樣，「此時此刻，我對於捍衛台灣的和平穩定、民主成就以及兩岸現狀的決心與承諾堅定無比」，當今北京的軍事實力比過往強大，這幾年來，中國國家主席習近平企圖升高台海軍事衝突，「沒有人樂見一個具威脅性的中國，但這是我們面臨的現實」。

對於國際情勢，賴清德在文中闡述，過去幾年，全球力挺台海的和平穩定，俄國入侵烏克蘭警醒了國際社會：民主的脆弱性，若是沒有被適當地關注與照料，它可能枯萎凋零，甚至終結死亡。他強調，對民主的關照必須要從自家開始，「作為醫生，我從不會在沒有治療計畫的情況下醫治病人；而作為總統，我會執行和平繁榮的四大支柱，要洞悉當前台灣所面臨的挑戰，更要確保延續區域的穩定」。

賴清德在文中闡述「和平繁榮四大支柱」政見，他表示，首先，必須提升台灣的嚇阻力，使北京動用武力的成本增加，進而降低兩岸衝突的可能性，他會加速國防轉型，加強具成本效益、機動性及存活力的非對稱戰力，也將在部隊訓練、民防、資訊交換等方面，尋求與盟友間更進一步的交流。

第二，是經濟安全，賴清德表示，對中國貿易的依賴，使對岸有更多機會濫用經濟恫嚇的手段，未來他將致力於鞏固台灣的供應鏈安全，並透過貿易協定促成貿易多元化，同時支持國內創新產業，鬆綁不必要的法規，並保障台灣人民可以更公平地享受經濟發展的成果。

第三個支柱的核心，是與世界民主國家建立更強健的夥伴關係，賴清德說明，今年4月台灣派遣了全亞洲第一支醫療團隊到烏克蘭，同時也見證來自各國的國會議員、非政府組織、智庫、與政府代表紛紛到訪台灣，這些互訪與交流不僅有象徵意義，也強調了台海議題本質上具全球重要性，並且將台灣的未來與國際社會的民主國家緊密相連。

最後，賴清德表示，推動上述工作的前提，就是要有穩定且具有原則的兩岸領導力。他指出，近年來，北京因堅持習近平指稱是為邁向統一及符合一中原則的「九二共識」下，斷絕兩岸交流，解放軍對台灣、日本等國虎視眈眈，全球軍事緊張程度持續升高，「維持務實及一致性的兩岸政策是我的首要任務」；他將會努力不懈地捍衛兩岸的現狀，因為維持兩岸現狀是符合中華民國與國際社會的最佳利益，也將會以穩健的策略，帶領國家走過這顛簸詭譎的大浪，亦不排除在對等、尊嚴且沒有先決條件下，與對岸展開對話。

賴清德指出，現在所享受的民主與自由得來不易，絕對不能視為理所當然，「面對著這些挑戰，我對台灣的承諾，和27年前一樣明確堅定，我永遠都會選擇承擔責任、完成使命、關照他人，我永遠會選擇站在捍衛台灣民主成就的一方，我深信維持兩岸現狀是符合各方的最佳利益，我會竭盡所能致力於台灣人民與國際社會的和平與穩定」。