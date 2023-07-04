侯友宜兵役急轉彎！柯文哲酸「風向不對就改口」　對國防失去理性判斷





▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜3日接受專訪時表示，當選後將役期恢復成4個月，外傳惹來美方不滿，而侯也於4日改口稱，恢復成4個月有前提，要等兩岸穩定才有可能恢復。民眾黨總統參選人柯文哲4日晚間表示，侯友宜提出役期從1年降4個月，看風向不對就改口，以及民進黨3+1方案，都可看出兩黨對國防政策完全失去理性。

柯文哲4日於臉書表示，「國家安危不可寄望於敵國的善意，國防準備更不能只有選票考量。」徵兵募兵雙制推動多年，台灣兵源不足狀況卻愈來愈嚴重，根據2022年度國防預算書，台灣軍隊總員額軍官3萬6232人、士官8萬9706人、士兵4萬4127人，士官人數是士兵的一倍，軍隊組成比例嚴重失衡，「義務役期降到4個月，要進行作戰相關訓練是緣木求魚」。

柯文哲提及，其實台灣的武器裝備、人力編組都必須相應國防戰略而調整，如果預期對岸對台灣發動攻擊，依序是網路戰、空戰、海戰，無論是哪一種，都需要更高訓練強度的高技術兵種應戰。

柯文哲說，侯友宜提出役期要從1年降回4個月，看到風向不對火速改口，最近國防部拋出的「3+1」方案，大學生3年內讀完大學、1年當兵，以減少學貸負擔或提早投入就業市場，都可以看到國、民兩黨的國防政策完全失去理性、務實與科學的判斷，「國家安危不可只考慮選票，甚至拔草測風向 ，朝令夕改淪爲笑柄。」

柯文哲指出，勿恃敵之不來、恃吾有以待之，兵役延長為一年不是重點，訓練內容更要提升，否則發呆、拔草、油漆、幹雜活，又有什麼用處？少子化已是事實，全面徵兵制有困難，必須加上募兵制，務實解決兵源不足的問題。國防軍費預算要提高到GDP3%，落實「全民國防」，規劃平戰轉換模式，台灣要自立自強，真正危險的時候，只有自己能夠救自己。