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女工程師為出軌男「連當間諜17年」！丈夫也被她拖下水

▲▼女工程師留學時認識一名男子，不但與他發生婚外情，更是因此淪為間諜。（圖／翻攝微博）

▲女工程師留學時認識一名男子，不但與他發生婚外情，更是因此淪為間諜。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

雲南省一名黃姓女工程師多年前出國留學，認識了一名風度翩翩的男子，竟不顧自己已婚身分發展出婚外情，還替對方擔任間諜長達17年，連丈夫也被她拖下水。事後黃女、丈夫雙雙入獄，各被判10年、3年有期徒刑，下場十分淒涼。

綜合陸媒報導，黃女在雲南省某省直機關（省籍機構編制委員會批准設立的各省直行政事業單位）擔任工程師，2002年到國外留學、攻讀碩士的期間，認識了一名風度翩翩、溫文儒雅的男子，黃女瞬間無法自拔，不顧自己已婚的身分，也要與對方在一起。

2人交往的過程中，男子順勢告知，自己從事訊息諮詢工作，若能夠提供訊息資訊，將會支付一定的報酬。經過拉攏以後，黃女立即入夥，並利用回國探親的空檔，蒐集了一些機密文件，再交給人在國外的男友。

▲▼女工程師留學時認識一名男子，不但與他發生婚外情，更是因此淪為間諜。（圖／翻攝微博）

▲▼女工程師除了自己當間諜，還把丈夫拉下水，成為間諜夫妻。（圖／翻攝微博）

▲▼女工程師留學時認識一名男子，不但與他發生婚外情，更是因此淪為間諜。（圖／翻攝微博）

男子後來又得知黃女的李姓丈夫身居高位，是雲南省某縣的副縣長，於是又提出了邀請，希望能拉李男入夥，幫忙蒐集政府的內部文件，2人也因此成了間諜，專門替男子蒐集機密資料。

往後的17年間，黃女、李男一直按照男子的要求，將工作中接觸到的私密文件帶回家中，先由李男拍照存檔，再透過黃女的技術來幫照片偽裝、加密，裝進隨身碟以後再送出國。

夫妻倆從事間諜工作17年，期間賺得了美金4萬9,000元（約新台幣152萬元）以及人民幣31萬元（約新台幣133萬元），男子甚至還替黃女在境外開帳戶，留了人民幣100萬元（約新台幣430萬元）的養老金，讓2人繼續甘願賣命。

2人的罪行2019年被揭發，夫妻倆被國家安全機關依照間諜罪裁處，最後分別被判了10年有期徒刑、3年有期徒刑，黃女不僅被騙色，還得面臨牢獄之災，工作也因此丟了，實在得不償失。

 

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