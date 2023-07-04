　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

費城槍擊案釀4死2童受傷　凶嫌持雙槍被捕

文／中央社

美國近期槍枝暴力頻傳，今天又出現一起。警方表示，賓州費城今晚大規模槍擊案造成至少4人死亡、2名兒童受傷，已逮捕一名40歲男嫌。據統計這至少是美國今年第341起槍擊案。

法新社報導，費城警察局長奧特洛（Danielle Outlaw）告訴媒體記者，死者都是男性，年齡介於20至59歲；2名受傷兒童則分別是2歲和13歲。

奧特洛還表示，警方已在費城金塞辛區（Kingsessing）的案發現場附近逮捕開槍嫌犯，是一名40歲男性，他身穿防彈背心，持有一把步槍和一支手槍。

奧特洛說：「我不知道我們追捕他時，他是用步槍或手槍開火，但當我們的警員追捕他時，他確實有開槍。」

▲▼費城槍擊案釀4死2童受傷，凶嫌持雙槍被捕。（圖／路透）

▲費城槍擊案釀4死2童受傷，凶嫌持雙槍被捕。（圖／路透）

美國媒體稍早報導，有4人在這起事件中受傷；但奧特洛更正為2人，都是兒童。

美國媒體播出的畫面顯示，警方封鎖了犯罪現場一大片區域。奧特洛說，至少涵蓋8個街區。她表示：「我們完全不知道這起事件發生的動機。如我先前所說，我們已經拘留了這個人，並且正在努力確認他的身分。」

警方還表示，另有一人被捕，因為此人據信朝槍手開槍。

奧特洛說：「受害者正遭到槍擊時，有另一人...朝現在已被我們拘留的這名槍手方向開火，我們認為此人以某種方式取得了一把槍。」

根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）統計，費城今晚的槍擊案至少是美國今年第341起，且今年截至目前美國已有至少2萬1696人命喪槍下，包括1萬2144人飲彈自殺。

「槍枝暴力檔案」定義的「大規模槍擊」，是與槍枝有關、造成至少4人死傷的事件。

美國去年至少有4萬4357人死於槍下，其中超過半數是自殺。

距離費城不到2小時車程的巴爾的摩（Baltimore），也才在上週末發生街頭派對槍擊案，造成2死28傷。

ET快訊
南韓女團慘了！演唱會遭取消　代言也泡湯
結婚修杰楷8年！賈靜雯吐真實心聲
建材千金嫁帥工人！醉醒旁竟躺陌生男　她翻老公口袋崩潰
醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大
黑人陷性騷！　前保母「小亨堡」近況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中俄試圖「開採月球」製造宇宙核武？　英國太空司令示警

俄羅斯女記者「採訪車臣」慘遭斷指、潑漆、剃光頭

以色列首都發生「汽車衝撞恐攻」5人受傷　兇嫌遭當場擊斃

法國暴動燒電車、鐵軌損失6.8億　巴黎市府對2024奧運有信心

英國平均氣溫140年來最高　首相蘇納克挨批偷懶、傷害環境

費城槍擊案釀4死2童受傷　凶嫌持雙槍被捕

英退伍軍人挑戰「孤岩生活60天」　30天就失敗急call海警隊救援

電動自行車「充電整晚」釀禍！　公寓大火母子3人慘死

畢旅變調！　愛爾蘭高中生飛希臘小島狂歡「2人接連身亡」

17歲少年遛個狗「失蹤8年」　被發現時全身傷！精神錯亂自認14歲

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

Ailee鐵肺開唱！睽違6年來台　見粉絲初次來：知道我是誰嗎XD

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

酷炫曾自曝%過77位藝人 遭網友出征 ｜20230703 ET午間新聞

炎亞綸到士檢複訊畫面曝光　記者問「有化妝嗎」他笑了

中俄試圖「開採月球」製造宇宙核武？　英國太空司令示警

俄羅斯女記者「採訪車臣」慘遭斷指、潑漆、剃光頭

以色列首都發生「汽車衝撞恐攻」5人受傷　兇嫌遭當場擊斃

法國暴動燒電車、鐵軌損失6.8億　巴黎市府對2024奧運有信心

英國平均氣溫140年來最高　首相蘇納克挨批偷懶、傷害環境

費城槍擊案釀4死2童受傷　凶嫌持雙槍被捕

英退伍軍人挑戰「孤岩生活60天」　30天就失敗急call海警隊救援

電動自行車「充電整晚」釀禍！　公寓大火母子3人慘死

畢旅變調！　愛爾蘭高中生飛希臘小島狂歡「2人接連身亡」

17歲少年遛個狗「失蹤8年」　被發現時全身傷！精神錯亂自認14歲

台男怨：台灣工時長還得「追垃圾車」　為何不設定點垃圾場

脫口秀有其底線　西方媒體對笑果事件的報導恐涉種族歧視

Defender 130「8人座越野休旅」體驗　空間機能、豪華定位鮮明

結婚修杰楷8年！賈靜雯罕吐真實心聲「沒想過40歲再懷孕」

焦凡凡鼻子開刀　「最脆弱的時刻」被婁峻碩反應感動：謝謝陪伴！

蚊子最愛咬6種人！「懶得打牠」更容易被叮

獨腿女北捷等電梯遭罵「要排隊吧」！保全：殘障不代表一切

8個特徵顯示「其實你很內向」　只是個性開朗很會交際而已

鳶峰圓頂遠端觀測天文台斥百萬打造啟用　360度覽盡合歡山星空奇景

中部建材千金嫁帥工人！醉醒旁竟躺陌生男　她翻老公口袋崩潰

印度男月台邊洗便當盒　下秒火車駛進慘遭撞飛

國際熱門新聞

日瑜珈老師肢解親媽　認「吃了部分屍體」！

男友逼多人運動　女大生酒醒崩潰

日本物價飆漲　越南人爆集體返鄉潮

男上廁所遲未出來！推開門驚見「暴斃在馬桶」　　

泰坦號乘客最後一刻「漆黑中聽音樂」

研究揭史上首例「豬心移植」致命原因

一上飛機就睡覺！他包內整疊現金被偷

烏軍曝前線激戰：俄軍在2據點部署18萬人

俄女記者採訪車臣慘遭毆打、潑漆、剃光頭

空中飛車來了！　美首款「道路＋飛行純電動車」獲准測試

大馬正式廢除「強制死刑法令」

日本70多歲男性「近5成還在工作」

即／費城大規模槍擊至少4死

芭蕾老師兼差拍AV　挺E奶裸舞暗黑橋段曝

更多熱門

相關新聞

17歲少年失蹤8年　疑受虐精神錯亂自認14歲

17歲少年失蹤8年　疑受虐精神錯亂自認14歲

美國德州2015年有一名17歲少年在家附近遛狗時失蹤，經過8年之久，家人終於在1日找到了現年已經25歲的他。據外媒報導，他被發現的地點是距離原本住處約8英里（約12.8公里）外的一座教堂，然而，他身上有施暴痕跡，頭部流血，精神狀態非常差，不但以為自己是14歲，也記錯自己的姓名，並且很難開口說話。

華府傳將限制中企使用美國雲端運算服務

華府傳將限制中企使用美國雲端運算服務

芝加哥暴雨狂轟　納斯卡賽車取消

芝加哥暴雨狂轟　納斯卡賽車取消

狂瞞母死訊　他詐領補助金近2600萬

狂瞞母死訊　他詐領補助金近2600萬

山區手機沒訊號　受困女靠iPhone14一功能獲救

山區手機沒訊號　受困女靠iPhone14一功能獲救

關鍵字：

費城槍擊案北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／七朵花仔仔逝世享年35歲

Apple 15歲被逼脫光「加害男星瘋猜是他」！

Apple發聲！痛心解答「跟黑人關係」：抹黑的是一個女生清白

《黑澀會》玉兔「被黑人塞錢」氣哭！

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

鍾培生記者會動手推Toyz

七朵花仔仔逝世「陳喬恩淚發文永遠愛妳」

新店逆子趁母吃飯從背後猛砍！砍下頭才停手

黑人一票大咖好友「出事為何沒人幫說話？」網揭2現實

MeToo受害女星將正式提告「金曲男歌手」！

快訊／吳克群證實分手陳語安！　5年情斷原因曝光

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

更多

最夯影音

更多
日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌
床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面