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侯友宜喊「恢復4個月兵役」急轉彎　她酸「侯有移」：立場變幻莫測

▲▼侯友宜出席國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會 。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜 。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨（3日）喊出恢復4個月兵役，引起不小爭議。侯辦今急轉彎，發聲明表示未反對兵役延長一年，4個月兵役期建立在兩岸和平穩定。對此，民進黨立委蘇巧慧批評，役期延長推出後國民黨第一時間開記者會支持，侯卻為挽救低迷選情反對，不到半天又說自己沒有反對，「侯有移」一時情急又偷移了！

蘇巧慧表示，民進黨政府去年宣布推動「強化全民國防兵力結構調整方案」，國民黨第一時間開記者會表達支持一年役期，TVBS民調也有七成民意贊成此方案。可見強化國防自主能力、確保台灣的民主自由生活方式，是不分黨派的全民共識。

蘇巧慧指出，只是沒有想到，國民黨總統候選人侯友宜為了挽救低迷選情，不惜討好深藍，抛出「反對一年義務役」，高喊「當選就恢復四個月兵役」。

蘇巧慧直言，結果才半天的時間，「一時情急」的侯友宜，又偷移了！今天下午急著找媒體記者，改口聲稱自己沒有反對一年義務役。不到24小時，侯友宜政策立場可以翻面又翻面，足足是360度大轉彎！

對於侯友宜急轉彎，蘇巧慧表示，這也不是侯市長第一次化身成「侯有移」，自從參選總統之後，我們整天看到侯友宜上演「移形換位」，政策立場反反覆覆，變幻莫深。

蘇巧慧直言，為了深藍選票，侯友宜可以突然就擁抱了過去一再避談、拒絕承認的「九二共識，一個中國」。而面對核能議題，過去口口聲聲「沒有核安，就沒有核電」，公開要求核一核二準時除役的侯友宜，現在也突然擁抱核電，就連已經停機4年，進入除役程序的核一廠，都搬出來說要重啟。

蘇巧慧表示，要參選總統的人，應該把政策研究透徹，站穩了立場，再抛出具體政見。種種的「侯有移」現象，清楚顯示了侯友宜對於各方面的國家政策，完全沒有概念、也完全沒有研究，這樣的人實在不配參選總統，難怪會有人說，這不只是草包，裡面連一根草都沒有。

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