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到店面試穿鞋「卻回家網購」　他求問觀感？兩派戰翻了

▲▼滑手機,網購,蝦皮拍賣,蝦皮。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲很多人會在網購平台上買東西。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人買東西前，都會先比價，有時可能是實體店面比較便宜，也有時透過網路購買會比較划算。就有網友好奇拋問，如果到店面試穿，卻回家網購，這樣會不會太機車？貼文曝光後，隨即引發討論。

這名網友在臉書社團「匿名2公社」上發文直呼，「我沒做過這種事情，所以好奇問大家」，如果他到店面試穿鞋子，結果當場沒有買，回家才上購物網站買，這樣會太機車嗎？他說自己不是貪小便宜，只是購物網累積的點數有點多，他想花掉。

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原PO還補充道，其實現場的服務若好，他覺得直接買也無妨，因為價差並不大，不過他逛店面時，注意到喜歡的顏色沒有賣，所以只有確認一下鞋子尺寸，花不到3分鐘。

▲鞋店,鞋子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲試穿了卻沒有買，會不會很機車？（示意圖／取自Pixabay）

貼文一出，網友看法不一，「還好！只要不要跟店員說出來就」、「還好啊，我也常這樣做，總比上網買了發現尺寸不合、顏色不喜歡，然後再來退貨好」、「這種事可以做，但是不要說」、「到現場麻煩到人，就不OK！自己比價錢當然沒問題～前提是不要麻煩店員」、「討厭這種人，網路上看，再到現場試穿，再去網站購買，浪費我們的時間」、「不會欸，這樣會麻煩到別人」。

此外，也還有網友回應，「蠻多人這樣做的，我也會，但遇到門市人員態度很好超有耐心的那種，通常就現場直接買了」、「不要說出來就好，現場說再考慮看看。有時候我也會因為服務態度很好，想說差不到一點就順便買」、「我也會這樣做，但是通常看到服務人員的態度幾乎都會在現場買了」。

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