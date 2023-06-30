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網購族小確幸！超商取貨「免費爽喝美式」　加碼送7111元購物金

▲▼7-11打造全新購物商城「iOPEN Mall」。（圖／7-11提供）

▲7-11打造全新購物商城「iOPEN Mall」，即日起APP版也正式上線，不僅方便賣家上架商品，也方便消費者購買。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

網購族快看！超商全新購物商域正式登場，首波規劃美妝保健、休閒零食等共5大電子主題商店街，以及「城鄉厚禮」專區，動動手指就能買到全台特色城鄉好物，且自7/1起還將祭出超商門市取貨3大優惠，像是取貨就送中杯冰美式、消費滿額抽7111元購物金。 

7-11打造全新購物商域「iOPEN Mall」，成為首家本土企業自創的購物商域，為微型創業家輕鬆帶來豐沛的消費客源、多元的行銷資源與便捷的寄取貨服務，首年更主打零開店費、零系統費、零交易手續費的早鳥專案，即日起APP版也正式上線。

iOPEN Mall初期先規劃美妝保健、休閒零食、居家電器等共5大電子主題商店街，更積極招攬販售台灣文創商品、海外商品等店家，更與中小企業合作首創「城鄉厚禮」專區，藉此推動在地商家特色名產，消費者只要在線上動動手訂購，就能就近至7-11門市取全台特色城鄉好物。

▲▼7-11打造全新購物商城「iOPEN Mall」。（圖／7-11提供）

▲iOPEN Mall首創「城鄉厚禮」專區，藉此推動在地商家特色名產。

不僅如此，iOPEN Mall將在7/1起祭出「下單選7-11門市取貨享3重好康」活動，第一重不限消費金額、下單選門市取貨就送限量CITY CAFE中杯冰美式1杯；第二重自7/7起至7/11止下單選門市取件送運費回饋金35元（限量8000份）；第三重自7/5起至7/11止，只要在iOPEN Mall消費單筆滿711元，再加碼抽7111元7-11購物金，活動期間每日抽出1名幸運兒，共限量7名。

▲▼全聯福利中心6/16~7/6首度推出「口腔研究所」活動。（圖／業者提供）

▲全聯福利中心即日起至7/6首度推出「口腔研究所」活動，口腔清潔品滿額現折。（圖／全聯提供，下同）

全聯即日起至7/6期間推出「口腔研究所」活動，實體門市口腔清潔品單筆每滿299元，現折30元（單筆可累折，不含預購品），同時也推出不少新品與搭配優惠，如活動期間購買歐樂B電動牙刷PRO1一盒，加購歐樂B牙膏，任6條現折810元，相當於買電動牙刷就送6條牙膏；另還有購買高露潔牙刷/漱口水/全效系列牙膏，單筆滿399元，可享折價後「0元加購春風抽取式衛生紙一串」(130抽X12包)。

另外，平常享受美食、飲料當下，食物殘渣、糖分同時化身成蛀牙元凶，全聯推薦新登場的「李施德霖全效護理防蛀漱口水」，清新口氣、強化琺瑯質，溫和口感適合天天使用。同時全聯也新推出適合孩童使用的潔牙好幫手，像是「麗奇寶可夢按壓式兒童牙膏」，超可愛寶貝球造型外型，讓刷牙更有趣；而「NETTEC U型恐龍造型兒童電動牙刷」擁有童趣外觀，搖一搖清潔牙齒，培養小孩刷牙樂趣。

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