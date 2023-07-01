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超商隱藏版福利來了！取貨豪送「7元購物金」　限時5天要搶

▲▼7-11將在7月推出「取貨送購物金」活動。（圖／7-11提供）

▲7-11首創「24小時安心取線上申訴平台」，並將在7/7起至7/11止推出「取貨送購物金」活動。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

超商隱藏版福利又來了！超商將在7月推出連續5天「取貨送購物金」活動，只要在活動期間內至超商門市取貨，即可爽拿7元購物金；另外，為全面防堵詐騙包裹，超商首創「24小時安心取線上申訴平台」，隨時隨地幫助領取到詐騙包裹的消費者，為消費者守住錢財。

7-11將推出「取貨送購物金」活動，7/7起至7/11止限時5天，期間只要到7-11取貨就送7元7-11購物金，限量150萬組，送完為止；OPEN POINT會員可於取貨時報電話號碼或刷會員條碼，直接將購物金存入OPEN POINT APP中，不怕小白單遺失，還能節省紙張浪費。

為防詐騙包裹，7-11首創全台最便利的「24小時安心取線上申訴平台」，若不幸已完成取件才發現疑似詐騙，無論在何時何地都可透過該平台申訴，客服接獲申訴案件將協助聯繫廠商處理退貨退款事宜，若確定為詐騙包裹，廠商將儘速將全額退款給消費者。

不僅如此，7-11也在全台6700家門市張貼防詐騙海報，並於OPEN!CHANNEL播放安心取防詐騙宣導影片，提醒消費者在臨櫃取貨前務必「先查證、再付款」，取貨前請先確認「本人是否有訂購商品」及「廠商名稱」，全面協助消費者防詐、堵詐、退詐。

▲▼全聯福利中心6/16~7/6首度推出「口腔研究所」活動。（圖／業者提供）

▲全聯福利中心即日起至7/6首度推出「口腔研究所」活動，口腔清潔品滿額現折。（圖／全聯提供，下同）

全聯即日起至7/6期間推出「口腔研究所」活動，實體門市口腔清潔品單筆每滿299元，現折30元（單筆可累折，不含預購品），同時也推出不少新品與搭配優惠，如活動期間購買歐樂B電動牙刷PRO1一盒，加購歐樂B牙膏，任6條現折810元，相當於買電動牙刷就送6條牙膏；另還有購買高露潔牙刷/漱口水/全效系列牙膏，單筆滿399元，可享折價後「0元加購春風抽取式衛生紙一串」(130抽X12包)。

另外，平常享受美食、飲料當下，食物殘渣、糖分同時化身成蛀牙元凶，全聯推薦新登場的「李施德霖全效護理防蛀漱口水」，清新口氣、強化琺瑯質，溫和口感適合天天使用。同時全聯也新推出適合孩童使用的潔牙好幫手，像是「麗奇寶可夢按壓式兒童牙膏」，超可愛寶貝球造型外型，讓刷牙更有趣；而「NETTEC U型恐龍造型兒童電動牙刷」擁有童趣外觀，搖一搖清潔牙齒，培養小孩刷牙樂趣。

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