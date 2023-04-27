執行署台南分署法拍會5／2登場　31355顆泰達幣歡迎來競標

▲行政執行署台南分署於5月2日上午10時起，在二樓拍賣室舉辦動產拍賣會，拍賣物品有受台南地檢署囑託拍賣的泰達幣31355顆等，歡迎民眾競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署於5月2日上午10時起，在二樓拍賣室舉辦動產拍賣會，拍賣物品有國瑞WISH汽車、三陽休旅車、中華貨車、福特小貨車等汽車、伊誕．巴瓦瓦隆版畫2幅、林鴻文畫作3幅、陶土藝術品及類金屬藝術品等以及受台南地檢署囑託拍賣的泰達幣31355顆，歡迎民眾競標。

台南分署表示，本次拍賣活動比較吸睛的標的是臺南地檢署囑託拍賣的31355顆泰達幣，此標的是台南地檢署民生專組檢察官偵辦詐欺集團涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法等案件時，所查扣該集團之虛擬貨幣，定有底價，歡迎有興趣民眾踴躍參加競標。

台南分署提醒，本次拍賣泰達幣之拍定人，除須當場以現金或經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票或以信用卡刷卡支付拍定價金及移轉費用外，另須事先準備可以正確接收泰達幣的虛擬貨幣交易帳戶或冷錢包。

台南分署貼心提醒，上午9時30分起開始登記，10時起正式競價拍賣，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣！

另外，當日下午3時將拍賣一戶在台南市永康區全新之5層樓電梯公寓，標的位於4樓，屋齡約5年，室內面積為57.09平方公尺、陽台面積為6.28平方公尺，合計面積為63.37平方公尺（另公設面積約23.38平方公尺，加計公設面積約86.75平方公尺），約19.16坪（另公設面積約7.07坪，加計公設面積約26.23坪），室內格局是2房2衛浴，本次是第2次拍賣，最低拍賣價額是640萬元，保證金128萬元。

因本次拍賣係採通訊投標的方式，民眾可以親至台南分署索取或至台南分署網站下載投標書、保證金封存袋、標封及其他投標相關文件，將願買之標的及願出之價額，填具投標書連同應繳之保證金妥為密封，並依台南分署規定標封之格式載明開標日、時、案號及相關內容，再將標封黏貼於信封後彌封，以雙掛號方式，於開標日前一日寄達臺南中正路郵局76號信箱即可。並請民眾於投標前詳細了解拍賣公告上之記載。為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。