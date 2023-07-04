生麗國際集團21週年！慈善捐贈總計8300萬　讓愛傳遞點燃希望

▲生麗國際集團於台北和平籃球館歡慶成立21週年，現場湧入達5000人盛況空前。

圖、文／生麗國際提供

全國第13大專業美容保健營養品牌生麗國際集團，7月1日於台北和平籃球館盛大舉辦榮耀年會，歡慶深耕台灣21週年，現場湧入達5000人盛況空前。長年與生麗國際攜手合作的慈善公益團體，包括家扶基金會執行長周大堯、勵馨基金會執行長王玥好，當天亦受邀出席見證生麗嶄新里程碑，台大兒童醫院院長李旺祚更親自錄製祝福短片，感謝生麗國際多年來的支持。

生麗國際秉持歷年承諾，持續捐贈50萬元予勵馨基金會、300萬元予家扶基金會、384.6萬元予台大兒童醫院，並將票券收益全數捐作慈善公益用途，集團成立至今投入公益善款總計達8300萬元，為扶助弱勢家庭不遺餘力，也讓活動增添更多暖心回憶。

生麗國際集團創辦人徐鳳娥致詞表示，生麗國際的精神就是幫助更多人獲得美麗、健康與自信，此次年會主題正好以「大樹」形象呼應，陪伴全球事業夥伴成長茁壯，以繁茂枝葉成為守護社會弱勢族群的庇蔭，並將根深柢固的信念代代傳承，創造豐富又壯盛的生命力。除了表揚優秀事業夥伴，更邀請陳勢安、趙詠華等知名藝人輪番演唱動人金曲，悠揚樂聲不絕於耳。年會活動當天也祭出OSIM、Dyson、Switch、Apple等好禮，壓軸再抽出三位幸運兒獲得頭獎，義大利豪華郵輪沖繩、石垣島五日遊，一人中獎兩人同行，開獎瞬間也將氣氛炒熱至最高點。

生麗國際穩健走過21個年頭，專注研發足量足效、高品質的美容保養品與保健營養食品，不僅每項產品皆具第三方SGS檢驗合格，並擁有美國PETA友善動物認證標章，其中6A高效鎖水防曬霜，更蟬聯防曬保養品「SNQ國家品質標章」最高肯定。也因樂於回饋社會的善心，生麗國際先後獲頒蔡英文總統「愛心企業 特別感謝獎」，以及桃園市長感謝狀，2022年更榮獲「國家品牌玉山獎 傑出企業」殊榮肯定。

生麗國際集團執行長黃隆源表示：「每一位傑出的生麗夥伴，都是推廣美麗自信、讓生麗品牌深受信賴的關鍵！」黃隆源進一步指出，過去數年來仰賴所有事業夥伴的共同努力，生麗國際去年繳出亮眼成績，業績較前年顯著成長30%，全國傳銷排名邁進第13名。在百家爭鳴的競爭環境下，生麗國際發揮逆風高飛的企業韌性，勇於突破現狀再登高峰。

