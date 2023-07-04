　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

生麗國際集團21週年！慈善捐贈總計8300萬　讓愛傳遞點燃希望

生麗國際集團21週年 慈善捐贈總計8300萬 讓愛傳遞點燃希望（圖／生麗國際提供）

▲生麗國際集團於台北和平籃球館歡慶成立21週年，現場湧入達5000人盛況空前。

圖、文／生麗國際提供

全國第13大專業美容保健營養品牌生麗國際集團，7月1日於台北和平籃球館盛大舉辦榮耀年會，歡慶深耕台灣21週年，現場湧入達5000人盛況空前。長年與生麗國際攜手合作的慈善公益團體，包括家扶基金會執行長周大堯、勵馨基金會執行長王玥好，當天亦受邀出席見證生麗嶄新里程碑，台大兒童醫院院長李旺祚更親自錄製祝福短片，感謝生麗國際多年來的支持。

生麗國際秉持歷年承諾，持續捐贈50萬元予勵馨基金會、300萬元予家扶基金會、384.6萬元予台大兒童醫院，並將票券收益全數捐作慈善公益用途，集團成立至今投入公益善款總計達8300萬元，為扶助弱勢家庭不遺餘力，也讓活動增添更多暖心回憶。

生麗國際集團創辦人徐鳳娥致詞表示，生麗國際的精神就是幫助更多人獲得美麗、健康與自信，此次年會主題正好以「大樹」形象呼應，陪伴全球事業夥伴成長茁壯，以繁茂枝葉成為守護社會弱勢族群的庇蔭，並將根深柢固的信念代代傳承，創造豐富又壯盛的生命力。除了表揚優秀事業夥伴，更邀請陳勢安、趙詠華等知名藝人輪番演唱動人金曲，悠揚樂聲不絕於耳。年會活動當天也祭出OSIM、Dyson、Switch、Apple等好禮，壓軸再抽出三位幸運兒獲得頭獎，義大利豪華郵輪沖繩、石垣島五日遊，一人中獎兩人同行，開獎瞬間也將氣氛炒熱至最高點。

生麗國際穩健走過21個年頭，專注研發足量足效、高品質的美容保養品與保健營養食品，不僅每項產品皆具第三方SGS檢驗合格，並擁有美國PETA友善動物認證標章，其中6A高效鎖水防曬霜，更蟬聯防曬保養品「SNQ國家品質標章」最高肯定。也因樂於回饋社會的善心，生麗國際先後獲頒蔡英文總統「愛心企業 特別感謝獎」，以及桃園市長感謝狀，2022年更榮獲「國家品牌玉山獎 傑出企業」殊榮肯定。

生麗國際集團執行長黃隆源表示：「每一位傑出的生麗夥伴，都是推廣美麗自信、讓生麗品牌深受信賴的關鍵！」黃隆源進一步指出，過去數年來仰賴所有事業夥伴的共同努力，生麗國際去年繳出亮眼成績，業績較前年顯著成長30%，全國傳銷排名邁進第13名。在百家爭鳴的競爭環境下，生麗國際發揮逆風高飛的企業韌性，勇於突破現狀再登高峰。
 

ET快訊
快訊／MeToo受害女星將正式提告！　揭金曲男歌手「性騷偷拍
快訊／智慧手錶爆炸害10歲童燙傷　業者緊急發聲
快訊／國光客運宣布「今起第二波調漲」
仔仔不是從七朵花出道！　和趙小僑組這團曾是「最賣座新人」
快訊／遊覽車一秒變敞篷！　車頂全開了
縣長出車禍！路上刮出恐怖火花
男童智慧手錶爆炸　3C業者揭3原因
快訊／高美濕地3遊客被沖走！　緊急搜救中
快訊／手錶爆炸畫面曝光！　男童「甩不開」瞬間燒火球

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

牛肉控快衝！Buffet餐廳推「美牛狂歡」限時1個月　再抽6千元禮券

好市多驚見「捏奶怪客」！狂嗆不行嗎？目擊者嚇：還衝向妻小

國光客運第二波調漲！今起18條路線貴1~17元　台北到桃機漲到159

「她曝害羞1部位」手摸濕一片　妹子們秒懂：夏天快瘋掉　

金星逆行！7月「12星座」注意事項曝　獅子「工作有明顯收穫」

獨／狂流惡臭黃鼻涕！醫「鼻竇拔出2cm牙齒」　男驚嚇：沒感覺

暑假=吃不飽的開始！7成弱勢兒餓肚子　嗶悠遊卡就能捐款助童

老婆拒愛愛「1理由用7年」！他瘦20公斤仍被拒　忍到崩潰：只能DIY

男童戴智慧手錶為何會爆炸？　3C業者揭可能釀禍3原因

到店面試穿鞋「卻回家網購」　他求問觀感？兩派戰翻了

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

Ailee鐵肺開唱！睽違6年來台　見粉絲初次來：知道我是誰嗎XD

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

酷炫曾自曝%過77位藝人 遭網友出征 ｜20230703 ET午間新聞

炎亞綸到士檢複訊畫面曝光　記者問「有化妝嗎」他笑了

牛肉控快衝！Buffet餐廳推「美牛狂歡」限時1個月　再抽6千元禮券

好市多驚見「捏奶怪客」！狂嗆不行嗎？目擊者嚇：還衝向妻小

國光客運第二波調漲！今起18條路線貴1~17元　台北到桃機漲到159

「她曝害羞1部位」手摸濕一片　妹子們秒懂：夏天快瘋掉　

金星逆行！7月「12星座」注意事項曝　獅子「工作有明顯收穫」

獨／狂流惡臭黃鼻涕！醫「鼻竇拔出2cm牙齒」　男驚嚇：沒感覺

暑假=吃不飽的開始！7成弱勢兒餓肚子　嗶悠遊卡就能捐款助童

老婆拒愛愛「1理由用7年」！他瘦20公斤仍被拒　忍到崩潰：只能DIY

男童戴智慧手錶為何會爆炸？　3C業者揭可能釀禍3原因

到店面試穿鞋「卻回家網購」　他求問觀感？兩派戰翻了

很難愛上一個人的三大星座！TOP 1一點風吹草動就會退縮、談戀愛超沒安全感

電動自行車「充電整晚」釀禍！　公寓大火母子3人慘死

牛肉控快衝！Buffet餐廳推「美牛狂歡」限時1個月　再抽6千元禮券

台啤雲豹確定告別國體大　下季與PLG領航猿共用主場桃園巨蛋

老婦找羊卡煙囪超過5小時！　消防員「徒手鑿洞」搶救

穿比基尼享指定餐點1折　王品5鍋物品牌推澎湖海鮮祭　花襯衫也有88折

畢旅變調！　愛爾蘭高中生飛希臘小島狂歡「2人接連身亡」

酒空趕廟公！反鎖廟門擅闖大鬧丟酒瓶　警對空鳴槍強力壓制

陸青年失業率5月再創新高　學者劉元春提醒：處理不當恐釀政治問題

獨／高溫下大猩猩陣頭猛跳10mins　帥氣本尊現身：狂吸炮煙快窒息

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

生活熱門新聞

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

澎湖4萬1餐廳老闆不甩高捷求撤照　再出招挑釁

陳建州副業遭抵制！春陽茶事加盟主喊冤

行人卡斑馬線「駕駛仍要讓」　鄉民推1方法

新一代水電工！　31歲年收200萬

酷夏！今年最高溫要來了　最熱時間曝

男童戴「智慧手錶爆炸」疑某牌產品…業者說話了

越南網軍攻擊大牙　「駭客始祖」揪來源：是同家公司

學校「禁愛令」學生怒投訴教育部　主任竟廣播開嗆：我知道你是誰

不只排骨！梁社漢「1主菜」也被推

12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆

8／1起禁止提供PLA免洗餐具

夜市牛排店怎麼吃才專業？內行分享4步驟

更多熱門

相關新聞

生麗國際捐贈　助臺大兒醫累計逾千萬儀器

生麗國際捐贈　助臺大兒醫累計逾千萬儀器

隨著醫療的提升與進步，對比以往已經有更完善的就醫環境，但與就醫人數相比，醫療資源仍時常有不足情況發生。而對於心肺功能較差的心臟病患來說，更是得繃緊神經，尤其對心臟病童威脅更高，需要投注更多醫療資源與完整照護。

母親節快樂！生麗國際傳馨意

母親節快樂！生麗國際傳馨意

生麗國際百人淨灘清出200Kg海廢

生麗國際百人淨灘清出200Kg海廢

關鍵字：

生麗國際美容保健營養生麗Shenglih

讀者迴響

熱門新聞

快訊／七朵花仔仔逝世享年35歲

Apple發聲！痛心解答「跟黑人關係」：抹黑的是一個女生清白

Apple 15歲被逼脫光「加害男星瘋猜是他」！

《黑澀會》玉兔「被黑人塞錢」氣哭！

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

七朵花仔仔逝世「陳喬恩淚發文永遠愛妳」

鍾培生記者會動手推Toyz

黑人一票大咖好友「出事為何沒人幫說話？」網揭2現實

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

直擊董至成離婚3年「牽手超辣網美」爆熱戀！

黑人買網軍沒付錢？「臉書遭反攻洗版」

大牙真被網軍洗版「簡體＋整排留言長一樣」

快訊／吳克群證實分手陳語安！　5年情斷原因曝光

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

澎湖4萬1餐廳老闆不甩高捷求撤照　再出招挑釁

更多

最夯影音

更多
日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌
炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面