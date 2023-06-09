完善醫療資源！生麗國際持續捐贈　助臺大兒童醫院逾1178萬元儀器

▲為完善臺灣醫療資源，生麗國際集團連續三年，持續捐贈醫療器材累計金額達1178萬元給臺大兒童醫院，希望能打造善的循環，幫助更多孩子恢復健康。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

隨著醫療的提升與進步，對比以往已經有更完善的就醫環境，但與就醫人數相比，醫療資源仍時常有不足情況發生。而對於心肺功能較差的心臟病患來說，更是得繃緊神經，尤其對心臟病童威脅更高，需要投注更多醫療資源與完整照護。臺大兒童醫院院長李旺祚說，「大家常提到少子化狀況，其實醫院面臨更大的問題是急重難罕的給付是不夠的。例如以我們臺大兒童醫院來講，我們加護病房要能夠達到收支平衡的話，佔床率要超過100%，所以說我們一般給重症的病房給付是偏低的，那這樣的情形會造成中型醫院可能就會考慮把相關的病床裁撤掉；那臺大兒童醫院因為是國家的兒童醫院，我們有社會責任，我們也會盡全力去照顧急重難罕的病人。」

▲生麗國際五度攜手臺大兒童醫院，共捐贈了31項醫療儀器，希望帶給社會滿滿正能量。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

就有企業關注到這樣的狀況，2002年創辦至今的生麗國際集團，不僅在美容保養產品與保健營養食品研發行銷上獲得肯定，更是從2013年開始推動相關公益慈善計畫，五度聯手臺大兒童醫院，自2020年開始連續三年捐贈醫療儀器，希望幫助更多孩子能恢復健康。

▲生麗國際捐贈的傳輸型呼吸器，可以架在處理台上面，協助小朋友需要呼吸支持時，能很快的建立起呼吸道。

臺大兒童醫院院長李旺祚提到，「生麗國際的捐贈，對我們在照顧這類病人來講幫助很多，尤其是改善與提升醫療及儀器方面。」臺大兒童醫院心臟科教授邱舜南則說，「因為我們嬰兒加護病房算是心臟病的重症，很多小朋友剛出生或從外院轉過來時，需要做一些緊急的治療處理。所以這時候一個同時可以兼做保溫箱功能的處理台就相當重要。感謝生麗國際捐贈這台機器，讓小朋友剛出生或剛轉來就可以立即做一些處理治療。」新生兒科加護病房主任陳倩儀補充說，「這台生麗國際捐贈的傳輸型呼吸器，可以看到就是架在處理台上面，這個是幫助我們在產房協助處理小朋友狀況時，他們如果需要呼吸支持，可以很快的建立起呼吸道，給他一個呼吸器的壓力。」

▲▼生麗國際集團創辦人徐鳳娥（上圖）；臺大兒童醫院院長李旺祚（下圖）。

生麗國際持續捐贈兒童醫療儀器，累計捐贈達1178萬元，合計共31項醫療設備，希望帶給社會滿滿正能量。生麗國際集團創辦人徐鳳娥說，「2020年疫情期間，在電視上看到小朋友因感染病毒而死亡，心裡感到非常難過與悲痛。一些孩子住在醫院治療，離開父母的他們心裡一定很害怕，身體遭受著病毒侵襲，身心承受著雙重痛苦。所以當時心裡就想，若是能增強醫院的醫療儀器設備，一定能幫助更多的小朋友，更快恢復健康。」就是這樣的初心，秉持回饋社會投身公益不遺餘力，期盼能拋磚引玉給予孩童與社會更美好未來。