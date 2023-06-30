中華電信客服專線7月1日起　提供單一客服專線

▲中華電信7月1日起，提供單一客服專線服務。（圖／中華電信提供）



消費中心／綜合報導

中華電信今(30)日宣布自7月1日起，提供單一客服專線「0800-080-123」，提供固網寬頻、行動通訊、市話、MOD、國際漫遊、國際業務、智慧型網路及企業客戶等業務24小時免費語音服務；另外，提供中華電信市話及行動電話客戶只要直撥「123」，即享有更快速、便捷的免付費專碼服務！

中華電信「0800-080-123」客服專線，導入最先進的AI語音技術，客戶進線僅需用自然的口語表達服務需求，透過AI技術即可協助客戶快速進入需求的服務流程或由客服人員直接提供應答服務；「0800-080-123」客服專線以兼具溫度與速度的人機協作模式，簡化客戶進線流程、立即回應客戶需求，有感提升客戶進線客服的服務效率及品質。

另外，為滿足客戶多元數位生活的需求，同步提供「中華電信APP」支援指紋/臉部辨識安全認及「線上客服」、「我的服務中心(my.cht.com.tw)服務，並提供免費「簡訊客服」，手機傳送簡訊「123」，收件人和內容皆輸入「123」，可快速查詢帳單等資訊及申辦各項業務，24小時客服隨身帶著走，即時提供所需的服務。