　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

中華電信客服專線7月1日起　提供單一客服專線

▲中華電信客服專線。（圖／中華電信提供）

▲中華電信7月1日起，提供單一客服專線服務。（圖／中華電信提供）

消費中心／綜合報導

中華電信今(30)日宣布自7月1日起，提供單一客服專線「0800-080-123」，提供固網寬頻、行動通訊、市話、MOD、國際漫遊、國際業務、智慧型網路及企業客戶等業務24小時免費語音服務；另外，提供中華電信市話及行動電話客戶只要直撥「123」，即享有更快速、便捷的免付費專碼服務！

中華電信「0800-080-123」客服專線，導入最先進的AI語音技術，客戶進線僅需用自然的口語表達服務需求，透過AI技術即可協助客戶快速進入需求的服務流程或由客服人員直接提供應答服務；「0800-080-123」客服專線以兼具溫度與速度的人機協作模式，簡化客戶進線流程、立即回應客戶需求，有感提升客戶進線客服的服務效率及品質。

另外，為滿足客戶多元數位生活的需求，同步提供「中華電信APP」支援指紋/臉部辨識安全認及「線上客服」、「我的服務中心(my.cht.com.tw)服務，並提供免費「簡訊客服」，手機傳送簡訊「123」，收件人和內容皆輸入「123」，可快速查詢帳單等資訊及申辦各項業務，24小時客服隨身帶著走，即時提供所需的服務。

ET快訊
陳建州臉書簡介偷偷變了！
快訊／蘋果股價創新高！市值站上3兆美元里程碑
統神職業首戰6萬人搶看…19分迅速GG

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

便當夫人的便當難題！家事達人祭出秘密武器神救援

中華電信客服專線7月1日起　提供單一客服專線

網購族小確幸！超商取貨「免費爽喝美式」　加碼送7111元購物金

家樂福超市離家近什麼都有　生活便利的好朋友

【廣編】科博館《在海之濱》帶你跨越億萬年　一窺古生物奇幻世界

【廣編】LG家電展、建材展秀多款新品　空調、廚電、電視祭夏季最強優惠

鄉親搶便宜！大潤發中壢店改裝新開幕　MUJI、JINS進駐獨家優惠

有豬肉蛋吐司盒、特調紅茶牛奶！　「真芳早餐」超商就能吃到了　

【廣編】AQUOS XLED 4K電視新品更細緻明亮逼真　7月正式上市

通膨物價飆漲潮來襲！堅持凍漲的「超佛營養食物」底家

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

受害女子「增至25人」　小紅老師北檢提告NONO

婚宴沒有炸湯圓！她衝去買　賓客每人夾1份：有它才完整

遭盤問後車廂疑似有屍體　車主解釋後警察笑到不行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」！　范瑋琪「護老公3證詞全翻車」

便當夫人的便當難題！家事達人祭出秘密武器神救援

中華電信客服專線7月1日起　提供單一客服專線

網購族小確幸！超商取貨「免費爽喝美式」　加碼送7111元購物金

家樂福超市離家近什麼都有　生活便利的好朋友

【廣編】科博館《在海之濱》帶你跨越億萬年　一窺古生物奇幻世界

【廣編】LG家電展、建材展秀多款新品　空調、廚電、電視祭夏季最強優惠

鄉親搶便宜！大潤發中壢店改裝新開幕　MUJI、JINS進駐獨家優惠

有豬肉蛋吐司盒、特調紅茶牛奶！　「真芳早餐」超商就能吃到了　

【廣編】AQUOS XLED 4K電視新品更細緻明亮逼真　7月正式上市

通膨物價飆漲潮來襲！堅持凍漲的「超佛營養食物」底家

曼谷機場電動走道「吞人腿」！女捲輸送帶當場截肢　接回希望破滅

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

崔叡娜「恨她」玩哏被罵翻！奧莉維亞新歌《吸血鬼》　網：太貼切

李多慧鏡頭前「拿掉假髮」！　秘密藏5年...真實髮量首曝光

北市暴雨又淹水　顏若芳質疑自動化防汛大失靈

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

瑪莎拉蒂「MC20海神賽車」首度曝光！兇猛外型將出征比利時耐力賽

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

消費熱門新聞

快訊／Uber Eats明起要收服務費了

麥當勞今起連續21天「買1送1」

通膨物價飆漲潮來襲！堅持凍漲的「超佛營養食物」底家

大潤發中壢店改裝！送米、衛生紙

中華電信7月1日起　提供單一客服專線

統一獅上半季封王！超商咖啡買1送1

限時4天！超商5大咖啡飲品組合價520元

超商霜淇淋第2支5元限時3天吃！

超商「5大品項買1送1」只有3天

家樂福超市離家近什麼都有　生活便利的好朋友

超商就能吃到「真芳早餐」了！

速食店開賣3口味霸王功夫雞翅！

限時5天！超商珍珠新飲品「買1送1」

超商最新「8款芋頭甜點麵包」來了

更多熱門

相關新聞

今年研擬加薪！中華電信郭水義：幅度將超越公務員

今年研擬加薪！中華電信郭水義：幅度將超越公務員

由於員工持續爭取，中華電信加薪問題時長被提及，而中華電信董事長郭水義也先給出承諾，表示今年會繼續研擬加薪計畫，且承諾加薪幅度一定會「超越公務員」。郭水義也表示，中華電信六年來加了四次薪，也感謝員工努力，讓公司獲利年年成長。

花蓮出院準備銜接長照2.0 　4大包服務

花蓮出院準備銜接長照2.0 　4大包服務

《八尺門》MOD、Hami Video全網獨家首播

《八尺門》MOD、Hami Video全網獨家首播

台北羽球公開賽「MOD、Hami Video」收視創高峰

台北羽球公開賽「MOD、Hami Video」收視創高峰

聘外籍看護可申請長照　失能2至8級不同額度

聘外籍看護可申請長照　失能2至8級不同額度

關鍵字：

中華電信客服服務專線客戶

讀者迴響

熱門新聞

陳建州臉書簡介偷偷變了！ 刪執行長頭銜「改喊這5字」

陳建州首現身！被直擊出門警戒張望

酷炫被爆偷拍私密片　女友柔柔噤聲「網灌IG留言」

幕後／范瑋琪被罵爆9月恐硬唱內幕曝光

黑人策略「宣告失敗」！律師感謝郭源元

才剛求婚16年經紀人　蕭敬騰喜曝「愛的禮物」

艋舺雞排請到吸血鬼！員工爆NONO私下13惡行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」找到了！

34歲統神職業首戰6萬人搶看

快訊／酷炫首發聲：莫虛有的指控

《披荊斬棘的哥哥3》名單曝光！「台灣出道男星」有11人

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

迪士尼神話破滅　日本人：只剩疲憊感

更多

最夯影音

更多
躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮
30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面