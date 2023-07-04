新北外籍女看護染猴痘「感染源不明」！公費疫苗明起擴大接種

▲猴痘疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（4）日公布上周新增23例猴痘個案，其中又有一起女性染猴痘，是一名新北市外籍看護，已經來台灣7年且潛伏期沒有出國，列為本土個案，而匡列6名接觸者都沒有出現猴痘症狀，感染源仍不明。猴痘疫情傳播風險持續，疾管署已經確認擴大猴痘疫苗接種對象，明（5）日起開放接種。

疾病管制署今(4)日公布國內新增23例猴痘(Mpox)確定病例，其中21例為本土、2例為境外移入個案(菲律賓及越南)，居住縣市為以新北市8例最多，接著依序是台中市4例、桃園市3例、台北市3例、其餘苗栗縣、嘉義縣、南投縣、台南市、高雄市各1例。

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本次公布之本土個案中，其中1例為新北市30多歲外國籍女性。該名個案因6月21日身體出現水泡等症狀就醫，6月30日因症狀未緩解再度就醫，經醫師評估後採檢通報，並於7月2日研判為確定病例。疾管署防疫醫師林詠青表示，這名個案為外籍看護，2015年就已經來到台灣，潛伏期沒有出國，研判本土病例。

初步疫調匡列3名同住接觸者，和3名非同住接觸者，共6名高風險接觸者，都沒有猴痘症狀，感染源還要進一步釐清；另和先前新北9旬婦人猴痘個案無關連。





▲疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／疾管署提供）

疾管署表示，依據6月28日召開之衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議決議，擴大猴痘疫苗接種對象，將自7月5日起正式調整Mpox疫苗暴露前預防(PrEP)接種對象，由原先「近6個月內曾有高風險性行為者，例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等」，放寬為「近1年有風險性行為者(例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」。

疾管署也提醒，統計截至7月3日止，全國共104家合作醫療院所可提供接種服務，且其中11縣市、29家合作醫療院所有提供夜間或假日門診服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/猴痘疫苗接種服務合作醫療院所資訊項下( https://gov.tw/3SG )查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。

另各縣市衛生局亦積極規劃設置社區外展接種站提供接種服務，以提升優先接種族群接種之可近性。呼籲符合接種條件之民眾，尤其感染過性病或性接觸對象有性病風險，可藉由多元接種管道儘速完成2劑疫苗接種，保護自己也保護他人。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至7月3日累計確診221例病例(206例本土及15例境外移入)，其中155例已康復，6例仍住院治療中、60例於居家自主健康管理中。